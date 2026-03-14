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चूल्हा जलने से पहले मातम ! फर्रुखाबाद में कतार में लगे बीमार बुजुर्ग ने तोड़ा दम, सिस्टम शर्मसार !

यूपी के फर्रुखाबाद में सिलेंडर की चाहत में लाइन में लगे बुजुर्ग की जान चली गई. ( ETV Bharat )

सोशल मीडिया पर परिजन का वीडिओ के मुताबिक, मोहल्ला मनिहारी निवासी 75 वर्षीय मुख्तार अंसारी शुक्रवार को शहर के लाल सराय में स्थित गैस एजेंसी के पीछे गोदाम पर सिलेंडर लेने के लिए गए हुए थे.परिवार के लोगों ने बताया सुबह यह घर से सिलेंडर लेने गए थे. वही एजेंसी के पीछे स्थित गोदाम पर लाइन में लगे थे.

बताया गया कि बुजुर्ग बीमार थे. उनका उपचार भी चल रहा था. हालांकि अभी मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है. लेकिन ये सच्चाई है कि घर का चूल्हा जले, इसीलिए बुजुर्ग सिलिंडर की लाइन में लगे थे.

फर्रुखाबाद : यूपी के फर्रुखाबाद जिला में शुक्रवार को गैस सिलेंडर लेने के लिए लाइन में लगे बुजुर्ग को चक्कर आ गया और वह गिर गए. वहां मौजूद लोगों ने उनका सीना दबाया मामले की जानकारी परिजनों को दी. हालांकि परिजनों के पहुंचने से पहले ही मौजूद लोग नहीं नर्सिंग होम ले गए, वहां चिकित्सक ने मृत बता दिया.

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इस दौरान उन्हें चक्कर आ गया और गिर गए. वहां मौजूद लोगों ने उनका सीन दबाया यानी कि सीपीआर देने की कोशिश की. इसके बाद वह लोग निजी नर्सिंग होम लेकर गए.परिवार के लोगों का कहना है सूचना पर वह भी निजी नर्सिंग होम पहुंचे. चिकित्सक ने मृत बता दिया. मृतक बुजुर्ग के रिश्तेदारों ने बताया कि वह बीमार थे.

अखिलेश यादव ने कहाकि भाजपा सरकार की गलतियां अब लोगों की जान भी ले रही है. (ETV Bharat)

वहीं उधर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक पर पोस्ट में लिखा कि "गैस की लाइन में लगे एक बुजुर्ग की हार्ट अटैक से मृत्यु होना बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण समाचार है। श्रद्धांजलि! भाजपाई सच को स्वीकार करें और सुनिश्चित करें कि भाजपा सरकार की गलतियां अब लोगों की जान भी ले रही हैं. ये तो हद हो गयी है. भाजपा किसी का परिवार न उजाड़े."

वहीं जिला पूर्ति अधिकारी सुरेंद्र यादव ने बताया कि इसकी जानकारी मिली है. गैस एजेंसी से पता चला है कि उसके ऑफिस के पास ऐसी कोई घटना नहीं हुई है.

उन्होंने बताया कि पीछे गोदाम है, वहां पर वह गए होंगे. सुबह 9:30 करीब गया होगा और जाने के तुरंत बाद ही गिर गए. ऐसा भी नहीं है कि वह सुबह से लाइन में लगे थे. उम्र करीब 75 साल की.

फर्रुखाबाद में सिलेंडर लेने के लाइन में लगे बुजुर्ग की मौत, शोक में परिजन और मोहल्ले वाले. (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि बताया जा रहा है कि वह पहले से बीमार थे. जिले में गैस की कोई समस्या नहीं है. लगातार पूर्ति आ रही है. लगातार डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है. उस एजेंसी पर भी कल 526 सिलेंडर वितरित किए गए हैं. उस एजेंसी में करीब 600 की बुकिंग थी. सभी को गैस उपलब्ध कराई गई है. अब भी एजेंसी पर स्टॉक उपलब्ध है. बाकी गैस एजेंसी पर इंस्पेक्टर को भेजा गया है.

उधर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुजुर्ग की मौत पर गहरा दुख जताया. गैस की लाइन में लगे एक बुजुर्ग की हार्ट अटैक से मृत्यु होना बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण समाचार है। श्रद्धांजलि! भाजपाई सच को स्वीकार करें और सुनिश्चित करें कि भाजपा सरकार की गलतियां अब लोगों की जान भी ले रही हैं। ये तो हद हो गयी है। भाजपा किसी का परिवार न उजाड़े.