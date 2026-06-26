दिल्ली के धौला कुआं अंडरपास में बुजुर्ग की चाकू गोदकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार
दिल्ली के धौला कुआं अंडरपास में 62 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या से सनसनी, आरोपी गिरफ्तार, हत्या की वजह जानने में जुटी पुलिस
Published : June 26, 2026 at 8:57 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के धौला कुआं अंडरपास में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आयी. यहां 62 वर्षीय बुजुर्ग की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई. वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. हालांकि, दिल्ली पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. हत्या की वजह जानने के लिए पुलिस जांच में जुट गई है.
धौला कुआं अंडरपास में चाकू मारकर हत्या मामला
दिल्ली कैंट थाना क्षेत्र के धौला कुआं अंडरपास में 62 वर्षीय चंपई नामक व्यक्ति पर आरोपी अनिल मंडल ने ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया. इस हमले में चाकू का ब्लेड मृतक के शरीर में ही फंस गया. मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही धौला कुआं चौकी और दिल्ली कैंट थाना पुलिस मौके पर पहुंची. घायल को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
वहीं, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी. साथ ही पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों और स्थानीय लोगों से पूछताछ के आधार पर कार्रवाई करते हुए कुछ ही मिनटों में आरोपी अनिल मंडल (48), निवासी जिला बांका, बिहार को गिरफ्तार कर लिया. मृतक चंपई मूल रूप से झारखंड का रहने वाला था.
साउथ-वेस्ट जिला पुलिस उपायुक्त (DCP) ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को कुछ ही मिनटों में गिरफ्तार कर लिया. शुरुआती जांच में दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद की आशंका सामने आई है. आरोपी से पूछताछ की जा रही है, ताकि हत्या के पीछे की वास्तविक वजह सामने आ सके. मामले में सभी पहलुओं पर जांच जारी है.
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