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बुजुर्ग को दरवाजे पर बुलाकर मारी गोली, घायल को गाड़ी में लादकर भागा आरोपी, ग्रामीणों ने फूंका घर

रोहतास में बुजुर्ग को गोली मारकर साथ लेकर फरार हुआ आरोपी यूपी से गिरफ्तार. हंगामे के बाद छावनी में तब्दील गांव. रवि कुमार की रिपोर्ट

elderly man shot in rohtas
रोहतास में बुजुर्ग को मारी गोली (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 5, 2026 at 7:57 PM IST

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रोहतास: बिहार के रोहतास स्थित दिनारा थाना क्षेत्र के जोगिया गांव में बुधवार को मजदूरी को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया. घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव व्याप्त हो गया. आरोप है कि मनियारी गांव निवासी 60 वर्षीय चंदेश्वर चौधरी को गोली मारने के बाद मुख्य आरोपी अजीत तिवारी अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने साथ ले गया.

घायल बुजुर्ग का कोई सुराग नहीं: वहीं घटना के कई घंटे बाद तक घायल बुजुर्ग का कोई सुराग नहीं मिल सका है जिससे परिजनों और ग्रामीणों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है. घटना को लेकर बताया जा रहा है कि चंदेश्वर चौधरी अपने पड़ोसी केदार चौधरी के साथ बाइक से जोगिया गांव गए थे. उसी गांव में आरोपी अजीत तिवारी ने उन्हे गोली मार दी

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

घायल बुजुर्ग को लेकर फरार आरोपी: ग्रामीणों का आरोप है कि जोगिया गांव में पहले से मौजूद अजीत तिवारी ने चंदेश्वर चौधरी को अपने दरवाजे पर बुलाया और किसी बात को लेकर विवाद के दौरान गोली मार दी. इसके बाद घायल अवस्था में ही उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाकर वहां से फरार हो गया.

मजदूरी को लेकर विवाद: बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच मजदूरी को लेकर काफी दिनों से विवाद चल रहा था. ग्रामीणों के अनुसार, मजदूरी का काम एक घर छोड़कर दूसरे घर में करने को लेकर दोनों पक्षों के बीच तनाव था,जिसने बुधवार को हिंसक रूप ले लिया.

"दोनों पक्षों के बीच मजदूरी को लेकर काफी दिनों से विवाद चल रहा था.मजदूरी का काम एक घर छोड़कर दूसरे घर में करने को लेकर दोनों पक्षों के बीच तनाव था,यही समस्या थी. इसी विवाद ने हिंसक रुप ले लिया."- राज कुमार चौहान, स्थानीय

गांव में भारी आक्रोश: वहीं घटना की खबर मिलते ही गांव में भारी आक्रोश फैल गया. गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपी के घर पर हमला बोल दिया. देखते ही देखते आरोपी के मकान में आग लगा दी गई. इसके अलावा ट्रैक्टर, हार्वेस्टर सहित कई वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया गया. पूरे गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

पुलिस और ग्रामीण आमने-सामने: स्थिति उस समय और बिगड़ गई जब पुलिस और ग्रामीण आमने-सामने आ गए. इस दौरान दोनों ओर से पत्थरबाजी हुई, जिसमें कई ग्रामीणों के साथ कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हो गए. हालात को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया.

elderly man shot in rohtas
रोहतास में नाराज ग्रामीणों ने फूंंकी गाड़ियां (ETV Bharat)

पुलिस छावनी में तब्दील गांव: घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक रौशन कुमार बिक्रमगंज, एसडीएम दिलीप कुमार, एसडीपीओ सिंधु शेखर सिंह समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया. अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना दोबारा न हो.

गहरे सदमे में पूरा परिवार: घटनास्थल पर घायल बताए जा रहे चंदेश्वर चौधरी की पत्नी बिमला देवी, पुत्र दीपक चौधरी तथा पृथ्वी चौधरी भी मौजूद रहे. वहीं परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. उनका कहना है कि जब तक चंदेश्वर चौधरी का पता नहीं चल जाता, तब तक पूरा परिवार गहरे सदमे में है.

मुख्य आरोपी उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार: इस मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. एसपी रौशन कुमार ने बताया कि मुख्य आरोपी अजीत तिवारी को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर कोतवाली क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है ताकि घायल चंदेश्वर चौधरी का पता लगाया जा सके साथ ही घटना के पूरे घटनाक्रम का खुलासा हो सके.

"मुख्य आरोपी अजीत तिवारी को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर कोतवाली क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है ताकि घायल चंदेश्वर चौधरी का पता लगाया जा सके साथ ही घटना के पूरे घटनाक्रम का खुलासा हो सके."- रौशन कुमार, एसपी

चंदेश्वर चौधरी की तलाश में छापेमारी जारी: हालांकि, समाचार लिखे जाने तक चंदेश्वर चौधरी के संबंध में कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आ सकी. पुलिस उनकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है. इसके अलावा आगजनी, हिंसा और पत्थरबाजी में शामिल लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है.

अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील: फिलहाल पूरे इलाके में तनावपूर्ण शांति जैसे हालात है. गांव में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है. प्रशासन लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने तथा शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है. पुलिस का कहना है कि मामले के हर पहलू की गहन जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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