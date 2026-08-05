ETV Bharat / state

बुजुर्ग को दरवाजे पर बुलाकर मारी गोली, घायल को गाड़ी में लादकर भागा आरोपी, ग्रामीणों ने फूंका घर

रोहतास में बुजुर्ग को मारी गोली ( ETV Bharat )