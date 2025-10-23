बांदा में नृत्य देख रहे बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या, लखनऊ और फिरोजाबाद में दो युवकों को मारी गोली
बांदा के गांव में बुधवार को रात को हत्यारोपियों ने हमला बोला, बुजुर्ग पर बरसाईं गोलियां.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 23, 2025 at 9:25 AM IST
बांदा/लखनऊ/फिरोजाबादः बांदा में बुधवार को एक गांव में स्थानीय दिवारी नृत्य देख रहे एक बुजुर्ग को गांव के ही रहने वाले कुछ लोगों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया. वहीं, लखनऊ और फिरोजाबाद में दो युवकों को कुछ लोगों ने गोली मार दी. दोनों ही युवकों का इलाज अस्पताल में चल रहा है. पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है.
1. बांदा में बुजुर्ग को उतारा मौत के घाट: मटौंध थाना क्षेत्र के त्रिवेणी गांव में मुन्ना यादव (60) रहते थे. उनकी पत्नी शिवकली व बेटे वीरू यादव पुलिस को बताया कि मुन्ना यादव बुधवार को गांव में हो रहे दिवारी नृत्य को देखने के लिए गए थे. गांव के ही रहने वाले पिल्लू, मनीष व प्रदीप की उनसे किसी बात को लेकर कहासनी हो गई. परिजनों का आरोप है कि इसके बाद हत्यारोपियों ने मुन्ना के सीने में तमंचे से गोली मार दी. इसके बाद आरोपी भाग निकले. ग्रामीणों ने घटना की जानकारी पुलिस व परिजनों को दी. परिजन मुन्ना को अस्पताल ले गए जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. वीरू ने बताया कि मेरे भाई के साथ 2 साल पहले आरोपियों ने मारपीट कर उसका पैर तोड़ दिया था. इसी बात को लेकर इनसे रंजिश थी. इसके चलते पिता की हत्या की गई.
इस बारे में सहायक पुलिस अधीक्षक माविश टाक ने बताया की शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. वहीं घटनास्थल से साक्ष्य संकलित किए गए हैं. और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगाई गई है. वहीं दोनों पक्षों का आपराधिक इतिहास भी है और इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.
2. फिरोजाबाद में कॉलेज परिसर में घुसकर मारी गोली: मटसेना थाना क्षेत्र के नर्सिंग स्कूल में गांव सिकेहरा के रहने वाले सुखबीर सिंह सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते हैं. दीपावली के दिन सुखबीर का बेटा मोनू अपने पिता को खाना देने के लिए कॉलेज आया था. आरोप है कि इसी दौरान दो युवक दूसरी बाइक से आए जिन्होंने तमंचा निकालकर और मोनू को गोली मार दी. इसके बाद हमलावर फरार हो गए. सुखवीर सिंह ने बताया कि जिन लोगों ने गोली मारी है वह मोनू के साथी हैं जिसमें एक का नाम मूला और दूसरे का नाम संजय है जो कि खेड़ा का रहने वाला है. घायल मोनू को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. दोनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है. इंस्पेक्टर मटसेना विमलेश कुमार त्रिपाठी का कहना है कि घटना के पीछे प्रेम प्रसंग का मामला है. घायल मोनू का प्रेम प्रसंग आरोपी की बहन के साथ था जिसकी वजह से घटना हुई. दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है.
3. लखनऊ में युवक को गोली मारी: राजधानी लखनऊ के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र के मलाही टोला राधा ग्राम में बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब मामूली विवाद में उमेश को गोली मार दी गई. गंभीर रूप से घायल युवक को तत्काल ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और फरार हमलावर की तलाश तेज कर दी है. पुलिस फरार आऱोपी शाहरूख की तलाश कर रही है. एडीसीपी पश्चिम धनंजय सिंह कुशवाहा ने बताया कि घायल युवक को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है. फरार आरोपी शाहरूख की तलाश की जा रही है.
ये भी पढ़ेंः काशी के घाट, मंदिर कितनी दूर, कितना किराया? वाराणसी के इस रेलवे स्टेशन पर 24 घंटे मिलेगी जानकारी
ये भी पढ़ेंः लखनऊ के 50 पार्क बढ़ाएंगे शहर की खूबसूरती; 150 करोड़ खर्च करेगा LDA, बच्चों-युवाओं-बुजुर्गों के लिए होंगे खास इंतजाम