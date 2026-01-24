ETV Bharat / state

बुजुर्ग को ‘डिजिटल अरेस्ट’ कर करीब 15 करोड़ की ठगी, इंटरनेशनल साइबर गैंग का भंडाफोड़, तीन राज्यों से 8 आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की IFSO यूनिट ने ‘डिजिटल अरेस्ट’ के नाम पर बुजुर्ग दंपती से करीब 14.84 करोड़ रुपये की ठगी करने वाले अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराध गिरोह का पर्दाफाश किया है. इस संगठित साइबर फ्रॉड नेटवर्क के 8 आरोपियों को गुजरात, उत्तर प्रदेश और ओडिशा से गिरफ्तार किया गया है. जांच में सामने आया है कि इस गिरोह का संचालन कंबोडिया और नेपाल से हो रहा था.

डीसीपी विनीत कुमार ने बताया की 77 वर्षीय पीड़िता को 24 दिसंबर को एक कॉल आया, जिसमें खुद को जांच एजेंसी का अधिकारी बताने वाले व्यक्ति ने कहा कि उनके नाम की सिम मनी लॉन्ड्रिंग केस में इस्तेमाल हुई है. इसके बाद उन्हें व्हाट्सऐप वीडियो कॉल पर जोड़ा गया, जहां फर्जी सीबीआई और पुलिस अधिकारी बनकर आरोपियों ने नकली गिरफ्तारी वारंट दिखाया. पीड़िता और उनके पति को लगातार वीडियो कॉल पर रखकर डराया गया और किसी से संपर्क न करने की धमकी दी गई.

‘डिजिटल अरेस्ट’ कर करीब 15 करोड़ की ठगी: आरोपियों ने फर्जी कोर्ट की कार्यवाही, नकली सीबीआई ऑफिस सेटअप और एक व्यक्ति को वकील के रूप में पेश कर मानसिक दबाव बनाया. पीड़ितों को बताया गया कि गिरफ्तारी से बचने के लिए सारी रकम ‘आरबीआई के सत्यापन खाते’ में ट्रांसफर करनी होगी और जांच के बाद पैसे वापस मिल जाएंगे. डर और दबाव में आकर बुजुर्ग दंपती ने एफडी और शेयर निवेश सहित कुल 14.84 करोड़ रुपये आठ ट्रांजैक्शन में ट्रांसफर कर दिए.