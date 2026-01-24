ETV Bharat / state

बुजुर्ग को ‘डिजिटल अरेस्ट’ कर करीब 15 करोड़ की ठगी, इंटरनेशनल साइबर गैंग का भंडाफोड़, तीन राज्यों से 8 आरोपी गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की है कि ‘डिजिटल अरेस्ट’, फर्जी सीबीआई या पुलिस कॉल के झांसे में न आएं.

बुजुर्ग को ‘डिजिटल अरेस्ट’ कर करीब 15 करोड़ की ठगी
बुजुर्ग को ‘डिजिटल अरेस्ट’ कर करीब 15 करोड़ की ठगी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 24, 2026 at 5:11 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की IFSO यूनिट ने ‘डिजिटल अरेस्ट’ के नाम पर बुजुर्ग दंपती से करीब 14.84 करोड़ रुपये की ठगी करने वाले अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराध गिरोह का पर्दाफाश किया है. इस संगठित साइबर फ्रॉड नेटवर्क के 8 आरोपियों को गुजरात, उत्तर प्रदेश और ओडिशा से गिरफ्तार किया गया है. जांच में सामने आया है कि इस गिरोह का संचालन कंबोडिया और नेपाल से हो रहा था.

डीसीपी विनीत कुमार ने बताया की 77 वर्षीय पीड़िता को 24 दिसंबर को एक कॉल आया, जिसमें खुद को जांच एजेंसी का अधिकारी बताने वाले व्यक्ति ने कहा कि उनके नाम की सिम मनी लॉन्ड्रिंग केस में इस्तेमाल हुई है. इसके बाद उन्हें व्हाट्सऐप वीडियो कॉल पर जोड़ा गया, जहां फर्जी सीबीआई और पुलिस अधिकारी बनकर आरोपियों ने नकली गिरफ्तारी वारंट दिखाया. पीड़िता और उनके पति को लगातार वीडियो कॉल पर रखकर डराया गया और किसी से संपर्क न करने की धमकी दी गई.

‘डिजिटल अरेस्ट’ कर करीब 15 करोड़ की ठगी: आरोपियों ने फर्जी कोर्ट की कार्यवाही, नकली सीबीआई ऑफिस सेटअप और एक व्यक्ति को वकील के रूप में पेश कर मानसिक दबाव बनाया. पीड़ितों को बताया गया कि गिरफ्तारी से बचने के लिए सारी रकम ‘आरबीआई के सत्यापन खाते’ में ट्रांसफर करनी होगी और जांच के बाद पैसे वापस मिल जाएंगे. डर और दबाव में आकर बुजुर्ग दंपती ने एफडी और शेयर निवेश सहित कुल 14.84 करोड़ रुपये आठ ट्रांजैक्शन में ट्रांसफर कर दिए.

इंटरनेशनल साइबर गैंग का भंडाफोड़: डीसीपी के मुताबिक 10 जनवरी 2026 को इस मामले में ई-एफआईआर दर्ज की गई. बैंक खातों, डिजिटल फुटप्रिंट और तकनीकी सर्विलांस के जरिए पुलिस ने म्यूल अकाउंट्स की पहचान की. सबसे पहले वडोदरा के पटेल दिव्यांग को पकड़ा गया, जिसके खाते में करीब 4 करोड़ रुपये आए थे. इसके बाद गुजरात, ओडिशा और यूपी में एक साथ छापेमारी कर अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. वाराणसी के अरुण तिवारी के खाते में 2.10 करोड़ रुपये ट्रांसफर होने का भी खुलासा हुआ.

जांच में सामने आया कि सभी आरोपी म्यूल अकाउंट उपलब्ध कराने, पैसे की लेयरिंग और अंतरराष्ट्रीय साइबर गिरोह के लिए फंड ट्रांसफर का काम कर रहे थे. आरोपियों में एनजीओ संचालक, एमबीए, बीकॉम ग्रेजुएट, निजी कोचिंग देने वाले और फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर तक शामिल हैं. दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की है कि ‘डिजिटल अरेस्ट’, फर्जी सीबीआई या पुलिस कॉल के झांसे में न आएं और किसी भी संदिग्ध कॉल या मैसेज की तुरंत सूचना पुलिस को दें.

