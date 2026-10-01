ETV Bharat / state

जशपुर में बुजुर्ग पर चढ़ाई गाड़ी, हत्या को हादसे दिखाने की रची साजिश, मास्टरमाइंड गिरफ्तार

जशपुर: बगीचा थाना इलाके के ग्राम जामपानी सरबकोंबो में 68 साल के बुजुर्ग की मौत गाड़ी से कुचलकर हो गई. बताया जा रहा है कि आरोपियों ने बुजुर्ग को बोलेरो से जानबूझकर टक्कर मारकर मौत के घाट उतारा और घटना को सामान्य सड़क दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की. पुलिस ने मामले के मुख्य आरोपी दीपक यादव (21 वर्ष), निवासी ग्राम जामपानी सरबकोंबो को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है.

बगीचा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घटना में गाड़ी को भी जब्त कर लिया है. वहीं, आरोपी के पिता, चाचा और एक बैगा समेत अन्य आरोपियों को पुलिस ने चिन्हित कर लिया है. पहचान किए गए सभी फरार हैं और उनकी तलाश की जा रही है.





मर्ग जांच में सामने आया हत्या का मामला

पुलिस के अनुसार, ग्राम जामपानी सरबकोंबो निवासी जोयो राम (68) की 29 सितंबर 2026 को मौत की सूचना मिलने पर बगीचा थाने में मर्ग कायम कर जांच शुरू की गई. मृतक के शव का पंचनामा और पोस्टमार्टम कराया गया. पंचनामा के दौरान सिर, माथे और बाएं पैर में चोट के निशान मिले. पोस्टमार्टम की शॉर्ट रिपोर्ट में चिकित्सक ने सिर में लगी चोट और अत्यधिक रक्तस्राव को मौत का कारण बताया. मर्ग जांच के दौरान मृतक के परिजनों और अन्य गवाहों के बयान लिए गए. बयानों और उपलब्ध साक्ष्यों की जांच में पुलिस को पता चला कि जोयो राम की मौत सामान्य दुर्घटना में नहीं हुई, बल्कि वाहन से जानबूझकर टक्कर मारकर मौत के घाट उतारा गया है. इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच हत्या के एंगल से आगे बढ़ाई.





मृतक की पत्नी पर लगाते थे जादू-टोने का आरोप

जांच में सामने आया कि गांव के दीपक यादव, उसके पिता और चाचा द्वारा मृतक जोयो राम की पत्नी पर टोनही होने और जादू-टोना करने का आरोप लगाया जाता था. इसी बात को लेकर पिछले दो-तीन सालों से दोनों परिवारों के बीच रंजिश चली आ रही थी. जांच के दौरान यह जानकारी भी सामने आई कि गांव के एक बैगा ने भी मृतक की पत्नी पर जादू-टोना करने का आरोप लगाते हुए परिवार के सदस्यों की तबीयत खराब होने की बात कही थी. इसी अंधविश्वास और पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने जोयो राम की हत्या की योजना बनाई.





खेत में जाने के दौरान गाड़ी से कुचला

पुलिस जांच के दौरान आरोपी दीपक यादव पिता कुरशो यादव (21) को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. पुलिस के मुताबिक आरोपी के मेमोरेंडम के आधार पर सामने आया कि जोयो राम की पत्नी पर जादू-टोना करने का आरोप लगाते हुए आरोपी पक्ष की ओर से पहले भी कई बार उसे समझाने की बात सामने आई थी. इसके बावजूद कथित रूप से जादू-टोना जारी रखने का आरोप लगाते हुए दीपक यादव, उसके पिता और चाचा ने 29 सितंबर को दोपहर में जोयो राम की हत्या की योजना बनाई. योजना के तहत जोयो राम के मक्का खेत की ओर जाने की जानकारी होने के कारण उसे वहीं वाहन से कुचलकर हत्या करने और घटना को सड़क दुर्घटना का रूप देने की साजिश रची.

प्रथम दृष्टया सड़क दुर्घटना दिखाई दे रहा यह मामला जांच में अंधविश्वास और जादू-टोने के संदेह में की गई सोची-समझी हत्या निकला है. पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को बोलेरो सहित गिरफ्तार कर लिया है. अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है. जिले में अंधविश्वास के नाम पर हिंसा कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी. आमजन से अपील है कि किसी भी प्रकार के अंधविश्वास या ओझा-बैगा के बहकावे में न आएं और विवाद की स्थिति में कानून का सहारा लें: डॉ. लाल उमेद सिंह, जशपुर एसएसपी





जानबूझकर मारी टक्कर

योजना के अनुसार 29 सितंबर को शाम करीब 4 बजे दीपक यादव अपने चाचा की गाड़ी लेकर डाहीडांड़ की ओर गया. उस समय जोयो राम मुख्य सड़क से करीब 5 से 10 मीटर की दूरी पर अपने मक्का खेत के सामने खड़े था. पुलिस के अनुसार, आरोपी ने वाहन को पहले आगे ले जाकर वापस मोड़ा और फिर तेज गति से जानबूझकर जोयो राम को टक्कर मार दी. वाहन की चपेट में आने से जोयो राम की मौके पर ही मौत हो गई. वारदात के बाद आरोपी बोलेरो लेकर बगीचा की ओर फरार हो गया, ताकि घटना सामान्य सड़क दुर्घटना लगे.





पुलिस ने सबूत के तौर पर जब्त किया वाहन

पुलिस ने आरोपी से पूछताछ के बाद घटना में प्रयुक्त बोलेरो वाहन को जब्त कर लिया है. आरोपी द्वारा वाहन पुलिस के समक्ष पेश किए जाने पर गवाहों की मौजूदगी में उसे जब्ती की कार्रवाई करते हुए पुलिस कब्जे में लिया गया. मामले में थाना बगीचा में बीएनएस की धारा 103(1), 61(2) तथा छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना अधिनियम की धारा 4, 5 और 6 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना की जा रही है.





