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तंत्र-मंत्र के शक की सनक! वाराणसी में पड़ोसी ने बुजुर्ग को उतारा मौत के घाट, पुलिस के खुलासे से सब हैरान

वाराणसी में तंत्र मंत्र के शक में बुजुर्ग की हत्या ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: चौक थाना क्षेत्र में अंधविश्वास और तंत्र-मंत्र के चक्कर में हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां सड़क किनारे सो रहे एक 60 वर्षीय बुजुर्ग की उसके ही पड़ोसी ने बेरहमी से हत्या कर दी. घटना की सूचना मिलने के महज 24 घंटे के भीतर कार्रवाई करते हुए स्थानीय पुलिस ने इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझा ली है. इस वारदात के पीछे की मुख्य वजह अंधविश्वास निकलकर सामने आई है. वाराणसी में तंत्र-मंत्र के शक में बुजुर्ग की हत्या (Video Credit; ETV Bharat) जानकारी के अनुसार, घटना चौक थाना क्षेत्र के बेनियाबाग के मलिन बस्ती की है, जहां सोमवार की देर रात बुजुर्ग राजन सड़क के बाहर अपने बेटे के साथ सो रहा था. इस दौरान भोर के वक्त कुछ बाइक सवार बदमाश आए और राजन की कनपटी पर गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गए. घटना की सूचना के आधार पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच करते हुए मात्र 24 घंटे में हत्या का खुलासा करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.