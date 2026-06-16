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तंत्र-मंत्र के शक की सनक! वाराणसी में पड़ोसी ने बुजुर्ग को उतारा मौत के घाट, पुलिस के खुलासे से सब हैरान

आरोपी को शक था कि उसके घर में जो आकस्मिक मौतें हुई हैं, उसके लिए बुजुर्ग ने तंत्र-मंत्र किया था

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वाराणसी में तंत्र मंत्र के शक में बुजुर्ग की हत्या (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 16, 2026 at 6:44 PM IST

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वाराणसी: चौक थाना क्षेत्र में अंधविश्वास और तंत्र-मंत्र के चक्कर में हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां सड़क किनारे सो रहे एक 60 वर्षीय बुजुर्ग की उसके ही पड़ोसी ने बेरहमी से हत्या कर दी. घटना की सूचना मिलने के महज 24 घंटे के भीतर कार्रवाई करते हुए स्थानीय पुलिस ने इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझा ली है. इस वारदात के पीछे की मुख्य वजह अंधविश्वास निकलकर सामने आई है.

वाराणसी में तंत्र-मंत्र के शक में बुजुर्ग की हत्या (Video Credit; ETV Bharat)

जानकारी के अनुसार, घटना चौक थाना क्षेत्र के बेनियाबाग के मलिन बस्ती की है, जहां सोमवार की देर रात बुजुर्ग राजन सड़क के बाहर अपने बेटे के साथ सो रहा था. इस दौरान भोर के वक्त कुछ बाइक सवार बदमाश आए और राजन की कनपटी पर गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गए. घटना की सूचना के आधार पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच करते हुए मात्र 24 घंटे में हत्या का खुलासा करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

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वाराणसी में तंत्र मंत्र के शक में बुजुर्ग की हत्या (Photo Credit; ETV Bharat)

इस मामले में जब पुलिस ने हत्या के कारण की पूछताछ की तो आरोपियों ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. एडीसीपी वैभव बांगर ने बताया कि बुजुर्ग की हत्या तंत्र-मंत्र और अंधविश्वास के कारण उसके पड़ोसी युवक ने ही किया था. इस युवक का नाम विशाल है, जो मृतक राजन के घर से कुछ ही दूरी पर रहता है. विशाल को यह अंधविश्वास हुआ कि उसके घर में जो आकस्मिक तीन मौते हुई हैं, उसका कारण राजन है. राजन के ही तंत्र-मंत्र से उसके घर में मौतें हुई हैं.

हत्या में यूज पिस्टल बरामद

पुलिस ने जब पूछताछ की तो आरोपी ने कहा कि घर में जिन लोगों की मौत हो चुकी है, हत्या करते समय उसके ऊपर उनकी आत्माए भी आई थीं, जिसके कारण उसने राजन को मौत के घाट उतार दिया. फिलहाल पुलिस ने विशाल के साथ उसका साथ देने वाले तीन अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है. विशाल के पास से हत्या में शामिल पिस्टल बरामद हुई है. पुलिस अब पिस्टल सप्लाई चेन तक पहुंचने के लिए जांच कर रही है .

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