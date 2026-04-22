लातेहार में डायन बिसाही के आरोप में वृद्ध की हत्या, पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार
लातेहार में डायन बिसाही के आरोप में एक वृद्ध को मौत के घाट उतार दिया.
Published : April 22, 2026 at 3:55 PM IST
लातेहार: दुनिया भले ही लगातार आगे बढ़ रही हो लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अंधविश्वास का मकड़जाल आज भी बरकरार है. इसी अंधविश्वास के चलते लातेहार जिले के गारु थाना क्षेत्र अंतर्गत लाई गांव में एक वृद्ध शख्स की हत्या कर दी गई. हालांकि मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या में शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
दो सगे भाईयों ने उतारा मौत के घाट
गिरफ्तार आरोपियों में संतोष उरांव और प्रेम उरांव शामिल हैं. जो आपस में सगे भाई हैं, लाई गांव के ही रहने वाले हैं. दरअसल, लाई गांव निवासी तेतरा उरांव का शव गांव के पास ही बरामद हुआ है. मामले की जानकारी लगते ही पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया.
मृतक पर डायन बिसाही का आरोप
पूछताछ के क्रम में पता चला कि गांव के ही कुछ लोग तेतरा उरांव पर डायन बिसाही का आरोप लगाकर लगातार प्रताड़ित करते थे. मामले में पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की जिससे मामले का खुलासा हुआ.
घर में दो लोगों की हुई थी मौत
मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी जयप्रकाश शर्मा ने बताया कि जब आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो दोनों आरोपियों ने तेतरा उरांव की हत्या करने की बात स्वीकार की. पूछताछ के क्रम में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि उनके घर में पिछले कुछ दिनों के अंतराल में दो लोगों की मौत हुई थी. उन्हें पूरा संदेह था कि तेतरा उरांव ने ही जादू टोने के माध्यम से दोनों को मारा था.
हत्या से पहले पिलाई शराब
तेतरा उरांव ओझा गुनी का भी काम करता था, इसलिए दोनों भाइयों का संदेह और भी गहरा हो गया. इसी संदेह में दोनों भाइयों ने तेतरा उरांव की हत्या की योजना बनाई. इसे बीच दोनों भाइयों ने मौका मिलने पर तेतरा उरांव को जमकर शराब पिलाई. जब वह नशा में धुत था तो दोनों भाईयों ने रस्सी से तेतरा उरांव का गला दबा दिया. जिससे उसकी मौत हो गई. हत्या के बाद दोनों ने शव को घटनास्थल से थोड़ी दूर ले जाकर फेंक दिया और खुद वहां से फरार हो गए.
आरोपियों और मृतक के परिवार के बीच जमीन का भी विवाद चल रहा था. जमीन विवाद के साथ-साथ डायन बिसाही के संदेह के कारण आरोपियों ने तेतरा उरांव की हत्या कर दी. दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है: जयेेेेप्रकाश शर्मा, थाना प्रभारी
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