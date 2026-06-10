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पलामू के पांकी में मवेशी चराने गए बुजुर्ग की हत्या! छानबीन में जुटी पुलिस

पलामू में बुजुर्ग का शव नदी किनारे से बरामद किया गया है. पुलिस के अनुसार बुजुर्ग की हत्या हुई है.

Elderly man murdered in Palamu
नदी किनारे ग्रामीणों की भीड़ और जांच करती पुलिस की टीम. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 10, 2026 at 4:09 PM IST

2 Min Read
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पलामू: जिले के पांकी थाना क्षेत्र के नादगाद गांव में एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई है. बुजुर्ग का शव सोनरे नदी के किनारे से मिला है. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है. मृतक बुजुर्ग के गला, सिर और शरीर के अन्य हिस्से में चोट के निशान मिले हैं.

नदी किनारे से शव बरामद

पुलिस ने मृत बुजुर्ग की पहचान धनराज भुईयां के रूप में की है. पुलिस के अनुसार, मंगलवार की सुबह धनराज अपने मवेशियों को लेकर चराने गया था और वापस नहीं लौटा था. बुधवार को कुछ ग्रामीण सोनरे नदी के इलाके में गए थे. इसी दौरान एक व्यक्ति का शव नदी के किनारे पड़ा पाया. लोग शव को देखकर शोर मचाने लगे. जिसके बाद मृतक के परिजन भी मौके पर पहुंच गए और शव की शिनाख्त की.

जांच में जुटी पुलिस

शव मिलने के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने मामले की जानकारी पांकी थाना की पुलिस को दी. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई है. पुलिस ने मृत बुजुर्ग के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है.

इस संबंध में पांकी के थाना प्रभारी दीपक कुमार सिंह ने बताया कि बुजुर्ग की हत्या हुई है. पुलिस मामले में छानबीन कर रही है. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत के वास्तविक कारण का खुलासा हो सकेगा. परिजनों की तरफ से लिखित आवेदन मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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पलामू में बुजुर्ग का शव मिला
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