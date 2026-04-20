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फिरोजाबाद में ट्यूबवेल पर सो रहे बुजुर्ग की हत्या, जानिए वजह

80 साल के बुजुर्ग की हत्या को लेकर पुलिस जांच में जुटी, कई बिंदुओं पर की जा रही है जांच.

फिरोजाबाद में बुजुर्ग की हत्या
फिरोजाबाद में बुजुर्ग की हत्या (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 20, 2026 at 1:28 PM IST

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फिरोजाबाद: जनपद में रविवार रात ट्यूवेल की कोठरी पर सो रहे 80 साल के एक बुजुर्ग की धारदार हथियार से बेरहमी से हत्या कर दी गई. मृतक के बेटे का आरोप है कि उसके भाई का जमीन के बंटवारे को लेकर पिता से विवाद चल रहा था. मृतक की पहचान सुघर सिंह के रूप में हुई है, जो कि गांव नगला सुंदर बढाईपुरा ठार के रहने वाला था.

जानकारी के अनुसार, सुघर सिंह रोजाना खेत पर बनीं कोठरी पर सोते थे. इसी तरह वह रविवार रात तरह चारपाई पर सोए हुए थे. इस दौरान अज्ञात हमलावरों ने बुजुर्ग के सिर पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई. सुबह सुघर सिंह का बेटा मलिखान खेतों पर पहुंचा तो पिता को लहूलूहान हालत में देखकर सन्न रह गया. चीखपुकार की तो गांव में सनसनी फैल गई. स्थानीय लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पूछताछ की तो, में पता चला कि मृतक के एक अन्य बेटे से उसका जमीन बंटवारे को लेकर संबंध अच्छे नहीं थे.

सीओ सिरसागंज अनिवेश कुमार ने बताया कि नगला सुंदर में 80 साल के एक बुजुर्ग की हत्या हुई है. मामले में मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.

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