अमेठी में बुजुर्ग की पीट-पीटकर हत्या; नकाबपोश बदमाशों ने किया हमला, भाई बोला- 'रिश्तेदारों ने दी थी धमकी'
अपर पुलिस अधीक्षक ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर दर्ज किया जा रहा है मुकदमा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 23, 2025 at 10:27 PM IST
अमेठी : जिले के अमेठी थाना क्षेत्र के गुगवाछ गांव के पास गुरुवार को देर शाम एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई. हत्यारे वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है. पुलिस के मुताबिक, परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है.
अमेठी थाना क्षेत्र के गुगवाछ के पास संग्रामपुर थाना क्षेत्र के टीकरमाफी निवासी निर्मल (65) की अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी. भाई धर्मराज ने बताया कि बड़े भाई निर्मल काम पर गये थे. करीब चार बजे काम पर से लौट रहे थे. उनका आरोप है कि दो से तीन लोग मुंह पर बांधे थे. इस दौरान हमलावरों ने लाठी-डंडे से हमला कर दिया. इस दौरान गांव के लोग दौड़े तो मौके से आरोपी फरार हो गये.
उन्होंने बताया कि फोन से सूचना मिली थी. जिसके बाद तुरंत भाई के पास पहुंचे. मौके पर पहुंचने पर देखा कि बड़े भाई बेहोश पड़े हुए थे. सिर के अलावा शरीर के कई अंग में चोट लगी थी. मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस से अमेठी सीएचसी पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. मृतक बुजुर्ग के छोटे भाई ने रिश्तेदारों पर गंभीर आरोप लगाये हैं. उनका आरोप है कि रिश्तेदारों ने दी थी धमकी.
इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि लगभग 65 वर्षीय व्यक्ति के साथ कुछ लोग मार पीट किए थे. डायल 112 की सूचना पर पुलिस पहुंचकर घायल को सीएचसी जगदीशपुर ले गई थी, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया है. परिजनों ने कुछ रिश्तेदारों की तरफ संकेत किया है. आगे की विधिक कार्यवाही की जा रही है.
यह भी पढ़ें : बांदा और बनारस में दो की हत्या, लखनऊ और फिरोजाबाद में दो युवकों को मारी गोली