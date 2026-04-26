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मोकामा में बुजुर्ग की निर्मम हत्या, अपराधियों ने गला दबाकर मारा

पटना के मोकामा में बुजुर्ग की हत्या निर्मम हत्या कर दी गयी. मृतक बेगूसराय का रहने वाला था.

Patna Murder
मोकामा में बुजुर्ग की हत्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 26, 2026 at 1:48 PM IST

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पटना: बिहार के मोकामा में हत्या का मामला सामने आया है. जहां कसहा दियारा में शनिवार देर रात अपराधियों ने एक बुजुर्ग की बेरहमी से हत्या कर दी. मृतक की पहचान बेगूसराय जिले के चकिया थाना क्षेत्र अंतर्गत मलहीपुर बिंद टोली निवासी वाल्मीकि निषाद (70) के रूप में हुई है.

रविवार सुबह मिली घटना की जानकारी: परिजनों को इस घटना की जानकारी रविवार सुबह हुई, जिसके बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई. वाल्मीकि निषाद क्षेत्र में खेती और पशुपालन का कार्य करते थे.

जांच के लिए पहुची एफएसएल: घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा. ग्रामीण एसपी और एसडीपीओ ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया. साक्ष्य जुटाने के लिए पटना से एफएसएल (FSL) की टीम और डॉग स्क्वायड को भी बुलाया गया है.

आपसी रंजिश या कुछ और?: पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. इस मामले की जांच के लिए विभिन्न पहलुओं, जैसे कि आपसी रंजिश या अन्य संभावित विवादों पर ध्यान दिया जा रहा है.

क्षेत्र में पुलिस बल तैनात: तकनीकी साक्ष्यों और वैज्ञानिक जांच के आधार पर मामले की छानबीन की जा रही है और दोषियों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा. क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात है.

"घटना की जानकारी मिली है. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. तकनीकी साक्ष्य और एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी की जाएगी." -रामकृष्णा, एसडीपीओ, मोकामा

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