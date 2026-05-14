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पलामू में साढ़े चार वर्ष की बच्ची से कुकर्म, ग्रामीणों ने बुजुर्ग को किया पुलिस के हवाले

पलामूः जिला के हरिहरगंज थाना क्षेत्र में एक साढ़े चार वर्ष की बच्ची के साथ 68 वर्षीय बुजुर्ग ने दुष्कर्म किया है. ये घटना 30 अप्रैल की है. इतना ही नहीं गुरुवार को भी बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया. बच्ची के मां द्वारा शोर मचाने के बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ है. ग्रामीणों ने मौके पर ही बुजुर्ग को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया.

इस घटना की जानकारी मिलने के बाद हरिहरगंज की थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी बुजुर्ग को गिरफ्तार कर लिया. इस वारदात से नाराज ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे 139 को भी कुछ देर के लिए जाम कर दिया. हरिहरगंज थाना प्रभारी देवव्रत पोद्दार के समझाने के बाद लोगों ने रोड जाम को हटाया गया.

हरिहरगंज के थाना प्रभारी देवव्रत पोद्दार ने बताया कि बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस पूरे मामले में आगे की छानबीन एवं कार्रवाई कर रही है.

दरअसल, आरोपी बिदिया साव और बच्ची का घर आसपास में है. 30 अप्रैल को आरोपी ने बच्ची को टॉफी देने के बहाने बुलाया था और अपने घर में दुष्कर्म किया. गुरुवार को भी बुजुर्ग बच्ची को टॉफी देने के बहाने अपने घर बुला रहा था लेकिन बच्ची सहम गई और मां के पास चली गई. इसके बच्ची ने मां को पूरी कहानी बताई. बच्ची की मां के शोर मचाने के बाद ग्रामीण जमा हुए और बुजुर्ग को पकड़ लिया.