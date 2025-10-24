पशुओं की रखवाली कर रहे बुजुर्ग की हत्या, 30 से ज्यादा भेड़-बकरियों को उठा ले गए चोर
बीकानेर में अपराधियों ने पुलिस को चुनौती दी. छतरगढ़ और गजनेर क्षेत्र में चोरी की वारदात हुई. इस दौरान बुजुर्ग की हत्या कर दी गई.
Published : October 24, 2025 at 12:09 PM IST
बीकानेर: जिले में शुक्रवार को चोरी की दो वारदात सामने आई. छतरगढ़ थाना क्षेत्र में चोरी की वारदात के दौरान जागे बुजुर्ग की हत्या कर दी गई. दूसरी वारदात गजनेर थाना क्षेत्र के मेघसर के प्राचीन चामुंडा माता मंदिर में हुई, जहां से गहने और छत्र चोरी हो गए.
एडिशनल एसपी ग्रामीण कैलाश सिंह सांदू ने बताया कि छतरगढ़ थाना क्षेत्र में खेत पर उमाराम (70) सो रहे थे. चोर यहां भेड़ व बकरियां चुराने आए थे. चोरी के दौरान उमाराम जाग गए. पकड़े जाने के डर से चोरों ने उमाराम की हत्या कर दी. घटना की जानकारी मिलने के बाद डिप्टी अमरजीत चावला मौके पर गए. बीकानेर से एफएसएल टीम ने सबूत जुटाए. उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया मामला चोरी की नीयत से जुड़ा है, लेकिन पूरे अनुसंधान के बाद ही असलियत पता चल पाएगी. चोर यहां 30 से ज्यादा भेड़ बकरियां चुरा ले गए. इस दौरान परिवार के दूसरे सदस्य बेहोश मिले, जिन्हें होश में लाने को ग्रामीणों ने डॉक्टर को बुलाया. घटना के बाद पुलिस ने आसपास के लोगों और पड़ोसियों से पूछताछ की. चोरों के फुटप्रिंट के आधार पर कुछ दूर फॉलो भी किया.
मंदिर में चोरी से रोष: दूसरी घटना गजनेर थाना क्षेत्र के मेघसर की है, जहां प्राचीन चामुंडा माता मंदिर में चोरी हुई. मंदिर में आभूषण, छत्र और गहनों की चोरी हुई. घटना की जानकारी मिलने पर ग्रामीण आक्रोशित हुए. मंदिर के बाहर नारेबाजी की. पुलिस मौके पर पहुंची और मुआयना किया. भाजपा नेता भवानी पाई वालों ने कहा कि यह धार्मिक भावनाओं का मामला है इसलिए पुलिस को जल्द कार्रवाई करनी चाहिए.