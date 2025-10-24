ETV Bharat / state

पशुओं की रखवाली कर रहे बुजुर्ग की हत्या, 30 से ज्यादा भेड़-बकरियों को उठा ले गए चोर

बीकानेर: जिले में शुक्रवार को चोरी की दो वारदात सामने आई. छतरगढ़ थाना क्षेत्र में चोरी की वारदात के दौरान जागे बुजुर्ग की हत्या कर दी गई. दूसरी वारदात गजनेर थाना क्षेत्र के मेघसर के प्राचीन चामुंडा माता मंदिर में हुई, जहां से गहने और छत्र चोरी हो गए.

एडिशनल एसपी ग्रामीण कैलाश सिंह सांदू ने बताया कि छतरगढ़ थाना क्षेत्र में खेत पर उमाराम (70) सो रहे थे. चोर यहां भेड़ व बकरियां चुराने आए थे. चोरी के दौरान उमाराम जाग गए. पकड़े जाने के डर से चोरों ने उमाराम की हत्या कर दी. घटना की जानकारी मिलने के बाद डिप्टी अमरजीत चावला मौके पर गए. बीकानेर से एफएसएल टीम ने सबूत जुटाए. उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया मामला चोरी की नीयत से जुड़ा है, लेकिन पूरे अनुसंधान के बाद ही असलियत पता चल पाएगी. चोर यहां 30 से ज्यादा भेड़ बकरियां चुरा ले गए. इस दौरान परिवार के दूसरे सदस्य बेहोश मिले, जिन्हें होश में लाने को ग्रामीणों ने डॉक्टर को बुलाया. घटना के बाद पुलिस ने आसपास के लोगों और पड़ोसियों से पूछताछ की. चोरों के फुटप्रिंट के आधार पर कुछ दूर फॉलो भी किया.