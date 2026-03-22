पलामू में बुजुर्ग की गोली मार कर हत्या, छानबीन में जुटी पुलिस
पलामू के जंगल में एक बुजुर्ग व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई. पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है.
Published : March 22, 2026 at 12:48 PM IST
पलामूः जिला पलामू के पांकी थाना क्षेत्र के माड़न पंचायत के केरकी गांव के जंगल में एक बुजुर्ग व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई है और पूरे मामले में छानबीन कर रही है. मृतक व्यक्ति की पहचान केरकी गांव के रहने वाले राजदेव पासवान के रूप में हुई है. राजदेव पासवान रविवार को अपनी पत्नी के साथ जंगल में महुआ चुनने के लिए गए हुए थे.
गोली की आवाज सुनने के बाद पत्नी मौके पर पहुंची
पत्नी दूसरे इलाके में महुआ चुन रही थी जबकि राजदेव पासवान अलग इलाके में महुआ चुन रहे थे. इसी क्रम में अज्ञात अपराधियों ने राजदेव पासवान को गोली मार दी. इस घटना में राजदेव पासवान की मौके पर ही मौत हो गई. गोली की आवाज सुनने के बाद पत्नी मौके पर पहुंची और देखा तो राजदेव पासवान मृत पड़े थे.
पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है
गोली की आवाज सुनने और पत्नी के द्वारा शोर मचाए जाने के बाद अन्य ग्रामीण मौके पर पहुंचे. ग्रामीणों ने पांकी थाना को पूरे मामले की जानकारी दी. घटना की जानकारी मिलने के बाद पांकी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले में छानबीन कर रही है.
समाचार लिखे जाने तक गोली मारने का कारण और गोली मारने वाले का पता नहीं चल पाया है. लेस्लीगंज एसडीपीओ मनोज कुमार झा ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस मौके पर पहुंची है और पूरे मामले में छानबीन कर रही है.
एक बुजुर्ग व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. पुलिस मौके पर पहुंच गई है. घटना के कारणों की जांच की जा रही हैः राजेश रंजन, थाना प्रभारी, पांकी
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