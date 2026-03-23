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नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप, मुकदमा दर्ज होने पर बुजुर्ग ने की आत्महत्या, परिजनों ने कही ये बात

परिजन बता रहे झूठा है मुकदमा : उद्योग नगर थाना अधिकारी जितेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि मृतक बुजुर्ग के परिजनों की शिकायत पर महिला और अन्य लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है. परिजनों ने आरोप लगाया है कि पैसे के लेन-देन की एवज में ही उनके पिता पर पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज करवा दिया गया था. यह छेड़छाड़ का झूठा आरोप उनके पिता पर लगाया गया. इसी से आहत होकर उन्होंने घटनाक्रम को अंजाम दिया है.

थानाधिकारी शेखावत ने बताया कि बुजुर्ग के खिलाफ 10 दिन पहले एक नाबालिग बच्ची की मां ने छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया था. इस संबंध में एसपी ऑफिस में परिवाद दिया था, जिसके बाद थाने पर मुकदमा दर्ज किया था. मामले की जांच भी की जा रही थी. दूसरी तरफ इस मामले में मृतक के परिजनों की शिकायत पर उक्त महिला और उसके अन्य परिजनों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. दूसरी तरफ, इस घटनाक्रम के बाद पूरे मोहल्ले वाले मोर्चरी पहुंच कर बुजुर्ग की मौत पर आक्रोश जताया है. मोहल्लेवासी महिला पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं और वह कह रहे हैं कि महिला सभी से लड़ाई झगड़ा करती है. यह लोग कड़ी कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं.

कोटा : शहर के उद्योग नगर थाना इलाके में सोमवार को पॉक्सो का एक मुकदमा दर्ज होने के बाद आहत हुए बुजुर्ग की आत्महत्या करने का मामला सामने आया है. थानाधिकारी जितेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि 66 वर्षीय बुजुर्ग सोमवार सुबह घटनाक्रम को अंजाम देने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी. बुजुर्ग ने घर पर ही घटनाक्रम को अंजाम दिया था. इसके बाद शव को एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में शिफ्ट किया है.

आरोप लगाने वाला परिवार मांग रहा था लाखों रुपए : मृतक बुजुर्ग के बेटे का कहना है कि उनके पिता घर पर ही किराने की दुकान लगाते थे. पास में ही रहने वाली महिला का दुकान पर 250 रुपए बकाया था, जिनके संबंध में उनके पिता ने तकादा किया था और उन्हें भारी पड़ गया. महिला व उसके भाई ने उनके पिता के खिलाफ अपनी बेटी से छेड़छाड़ का आरोप लगा दिया. इस संबंध में काफी हंगामा भी उसने किया था. बाद में पुलिस को भी इस संबंध में शिकायत दे दी, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया. मेरे पिता इसी से काफी परेशान चल रहे थे. वहीं बीच-बीच में महिला ने कई लोगों को हमारे घर पर भेजा था और 5 लाख की डिमांड भी की जा रही थी. वह मामले को सेटल करने की बात कह रहे थे. हालांकि हमारे पास यह राशि नहीं थी. हम इस संबंध में पुलिस को भी बता चुके थे, दूसरी तरफ उन्होंने बताया कि मामले में वे अधिकारियों के सामने पेश भी हुए थे. प्रारंभिक जांच में उनके पिता के खिलाफ के मामले को झूठा ही अधिकारी मान रहे थे, लेकिन मुकदमा दर्ज होने से ही मेरे पिता परेशान है. उन्होंने इसीलिए यह घटनाक्रम अंजाम दिया है.

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बुजुर्ग के बेटा का कहना है कि उनका दो मंजिला मकान है, जिसमें ऊपर में रहते हैं और नीचे किराएदार रहते हैं. वर्तमान में किराएदार नहीं होने के चलते नीचे का मकान खाली था. उनके पिता ने चुपचाप नीचे के कमरे में जाकर घटनाक्रम को अंजाम दिया है. यह घटनाक्रम रविवार रात को हुआ है, लेकिन सोमवार सुबह जब उनकी मां पिता को देखने के लिए नीचे गई तब मामला सामने आया. हमने तत्काल इस संबंध में पुलिस को सूचना दे दी थी.

परिजनों ने किया प्रदर्शनः परिजन पोस्टमार्टम के बाद अस्पताल से शव ले गए, लेकिन उसके बाद कंसुआ चौराहे पर शव रख प्रदर्शन शुरू कर दिया. उसके बाद चौराहे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई. पीड़ित पक्ष का कहना है कि महिला और उसके भाई की वजह से भी उनके पिता की मौत हुई है. ऐसे में उन्हें तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए. इन लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी शुरू की है. इसके बाद तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और बातचीत कर रही है.