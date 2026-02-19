आगरा में बहू को गाली-गलौज पर खूनी खेल: पड़ोसी ने ईंट मारकर ली बुजुर्ग की जान, रमजान से पहले मातम
मृतक और आरोपी अलग-अलग समुदाय से हैं. हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 19, 2026 at 11:00 AM IST
आगरा: अछनेरा थाना क्षेत्र में बुधवार दोपहर करीब 1 बजे बुजुर्ग राज मिस्त्री की ईंट से हमला करके हत्या कर दी गई. हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. हत्या के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ हैं, जिसको लेकर पुलिस बल की तैनात की गई है. पुलिस ने मृतक के बेटा की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.
एसीपी अछनेरा शैलेंद्र सिंह ने बताया कि अछनेरा कस्बा स्थित गुलाब नगर निवासी साबुद्दीन (65) अपनी पुत्रवधू से गाली-गलौज कर रहा था. इस बीच पड़ोसी दीपक (30) ने बुजुर्ग साबूद्दीन को समझाने लगा, लेकिन बुजुर्ग ने दीपक से भी गाली-गलौज करने लगा, जिससे गुस्साए दीपक ने साबूद्दीन के सिर पर ईंट से हमला कर बुजुर्ग को छत धक्का दे दिया, जिससे बुजुर्ग नीचे गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए.
पुत्र वधू ससुर साबूद्दीन को घर के अंदर ले जाने लगी, मगर, तब-तक बुजुर्ग की मौत हो गई. इसी दौरान आरोपी दीपक मौके से फरार हो गया. वहीं, बुजुर्ग की हत्या के बाद परिवार में रमजान से पहले मातम का माहौल बन गया.
तनाव पर पुलिस तैनात: मृतक और आरोपी अलग-अलग समुदाय से हैं, जिससे मौके पर भीड़ जमा हो गई. इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच कर फोर्स तैनात कर दिया. साथ ही बुजुर्ग के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
बेटे की तहरीर पर मुकदमा दर्ज: एसीपी अछनेरा शैलेंद्र सिंह ने बताया कि मृतक साबूद्दीन के बेटे मुन्ना खां ने अछनेरा थाना पुलिस को शिकायत की है, जिस पर पुलिस ने आरोपी दीपक के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है. आरोपी की तलाश की जा रही है. साथ ही पूरे मामले की जांच की जा रही है.
