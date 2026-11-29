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ढाई महीने से लापता बुजुर्ग! 25 लाख की फिरौती की मांग, 5 पर FIR

लखनऊ: राजधानी में एक बुजुर्ग के अपहरण और 25 लाख रुपये की फिरौती मांगने का मामला सामने आया है. अमीनाबाद कोतवाली क्षेत्र के गणेशगंज की ग्रेन मार्केट निवासी रामनारायण बाजपेयी पिछले करीब ढाई महीने से लापता हैं. परिजनों का आरोप है कि उनका अपहरण कर लिया गया है और उन्हें छोड़ने के बदले 25 लाख रुपये की फिरौती मांगी जा रही है. रुपये नहीं देने पर उनकी हत्या करने की धमकी भी दी गई है.

पांच लोगों के खिलाफ एफआईआर: इस मामले में बुजुर्ग की बेटी आंचल बाजपेयी की शिकायत पर 22 नवंबर को अमीनाबाद कोतवाली में पांच लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. परिवार का कहना है कि इतने लंबे समय से तलाश किए जाने के बावजूद रामनारायण का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है. रामनारायण बाजपेयी की बेटी आंचल बाजपेयी पाठक ने पुलिस को दी शिकायत में पांच लोगों के नाम बताए हैं. इनमें शिवम गुप्ता उर्फ शोभित कृष्ण शुक्ला, राजकुमार गुप्ता, रामेश्वरी गुप्ता, लक्ष्मी गुप्ता और ड्राइवर नीतू कनौजिया शामिल हैं. एफआईआर में घटना 19 सितंबर से 3 नवंबर तक बताई गई है. परिजनों ने इन लोगों पर संदेह जताते हुए उनकी भूमिका की जांच करने की मांग की है.

व्हाट्सएप कॉल से मांगी गई फिरौती: परिजनों के मुताबिक, रामनारायण के लापता होने के बाद परिवार के लोगों के पास एक अनजान व्हाट्सएप नंबर से कॉल आने लगी. शिकायत में 9005566415 नंबर का जिक्र किया गया है. आरोप है कि 21 अक्टूबर को पहली बार पांच हजार रुपये की मांग की गई. इसके बाद 2 नवंबर को फिरौती के लिए दबाव बनाया गया. परिवार का कहना है कि कॉल करने वाले लोगों ने रामनारायण को अपने कब्जे में होने की बात कही और रुपये नहीं मिलने पर उनकी हत्या करने की धमकी दी.

पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से विवेचना कर रही है. एफआईआर में नामजद लोगों से भी पूछताछ की गई है. इसके अलावा जिस व्हाट्सएप नंबर से फिरौती मांगने का आरोप है, उसकी भी जांच की जा रही है. पुलिस कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से रामनारायण बाजपेयी का पता लगाने की कोशिश कर रही है. मामले के हर पहलू की जांच की जा रही है और बुजुर्ग की तलाश जारी है.- प्रभातेश कुमार श्रीवास्तव, थाना प्रभारी, अमीनाबाद





अलग अलग लोगों से मांगे गए रुपये: एफआईआर में अलग-अलग लोगों से रकम मांगने का भी जिक्र है. शिकायत के मुताबिक, 3 नवंबर को दोपहर 2 बजकर 46 मिनट पर रामनारायण के मित्र लक्ष्मी चौरसिया से एक लाख रुपये मांगे गए. इसके करीब एक घंटे बाद दोपहर 3 बजकर 42 मिनट पर उनकी बेटी शुचि शुक्ला से चार लाख रुपये की मांग की गई. वहीं, उनके दामाद पुष्कर पाठक से 25 लाख रुपये मांगे जाने का आरोप है. परिजनों का कहना है कि फिरौती मांगने वाले लगातार अलग-अलग लोगों से संपर्क कर रहे थे. रकम नहीं देने पर रामनारायण को नुकसान पहुंचाने की धमकी भी दी जा रही थी.





अयोध्या के होटल से गोंडा रेलवे स्टेशन पहुंचाने का आरोप:इस मामले में अयोध्या के एक होटल और गोंडा रेलवे स्टेशन का भी जिक्र सामने आया है. परिवार की शिकायत के मुताबिक, ड्राइवर नीतू कनौजिया रामनारायण बाजपेयी और शिवम गुप्ता को अयोध्या के एक होटल में छोड़कर गया था. परिजनों का आरोप है कि पुलिस के वहां पहुंचने की जानकारी मिलने के बाद होटल संचालक ने अपनी गाड़ी से दोनों को गोंडा रेलवे स्टेशन पहुंचाया. इसके बाद उन्हें दिल्ली जाने वाली ट्रेन में बैठा दिया गया. परिवार ने इस पूरे घटनाक्रम की जांच कराने और होटल से जुड़े लोगों की भूमिका की पड़ताल करने की मांग की है.





मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री से भी लगाई गुहार: रामनारायण का पता नहीं चलने से परिवार के लोग काफी परेशान हैं. परिजनों का कहना है कि उन्होंने पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों से लगातार संपर्क किया, लेकिन अब तक उन्हें अपने पिता के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिली है. परिवार की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में भी शिकायत की गई है. इसके अलावा लखनऊ के सांसद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर बुजुर्ग की सकुशल बरामदगी की मांग की गई है. परिजनों का आरोप है कि उन्होंने पुलिस को संदिग्ध लोगों के नाम और उनसे जुड़ी जानकारियां भी दी हैं. इसके बावजूद उन्हें अब तक अपने पिता के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है.



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