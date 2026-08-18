महिला ने रची साजिश, चार बाउंसर के साथ बुजुर्ग को किडनैप कर मांगी 40 लाख की फिरौती, तीन गिरफ्तार
जयपुर की भांकरोटा थाना पुलिस की कार्रवाई, अपहृत बुजुर्ग को छुड़ाया, एक रिवॉल्वर, छह कारतूस जब्त.
Published : August 18, 2026 at 6:57 AM IST
जयपुर: राजधानी जयपुर में एक बुजुर्ग के अपहरण और 40 लाख रुपए की फिरौती का पुलिस ने खुलासा करते हुए अपहृत शख्स को बदमाशों के चंगुल से सकुशल छुड़ा लिया. वारदात की मुख्य साजिशकर्ता महिला और उसके साथ वारदात में शामिल दो बाउंसर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. बदमाशों के कब्जे से पुलिस टीम ने एक रिवॉल्वर, छह कारतूस और दो खाली केस भी बरामद किए हैं. बदमाशों ने बुजुर्ग का उस समय अपहरण कर लिया. जब वे एक सर्विस सेंटर पर अपनी गाड़ी ठीक करवा रहे थे. जयपुर (पश्चिम) डीसीपी प्रशांत किरण ने बताया कि चिकारड़ा (चित्तौड़गढ़) निवासी पोखरचंद खटीक के अपहरण के आरोप में सुमन यादव (41), विष्णु गुर्जर (22) और मोनू गुर्जर (21) को गिरफ्तार किया है. उनके साथियों की तलाश जारी है.
बिना नंबर प्लेट की गाड़ी में उठा ले गए : उन्होंने बताया, 14 अगस्त, 2026 को सुमन यादव के साथ आए बदमाशों ने चिकारड़ा निवासी पोखरचंद का भांकरोटा थाना इलाके के जयसिंहपुरा स्थित श्याम ऑटो गैराज से अपहरण कर लिया. वे उस समय वहां गाड़ी ठीक करवा रहे थे. एक बिना नंबर प्लेट लगी गाड़ी में आए बदमाशों ने उन्हें जबरन अपनी गाड़ी में बिठा लिया. इसके बाद बुजुर्ग के परिजनों को कॉल कर 40 लाख रुपए की फिरौती मांगी. फिरौती की रकम नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी. इस घटना को लेकर बुजुर्ग के 21 वर्षीय बेटे ऋत्विक खटीक ने भांकरोटा थाने में मुकदमा दर्ज करवाया.
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रकम नहीं देने पर मारपीट, रिवॉल्वर दिखाई : पुलिस में दर्ज एफआईआर के अनुसार, बुजुर्ग ने परिजनों से बात करते समय बदमाशों द्वारा मारपीट करने और रिवॉल्वर दिखाकर डराने का भी जिक्र किया. बुजुर्ग के मोबाइल से दुबारा कॉल कर सुमन नाम की महिला ने बात की और 40 लाख रुपए लेकर जयपुर आने को कहा. रकम नहीं देने पर बुजुर्ग को जान से मारने की धमकी दी. महिला ने उसे रुपए लेकर जयपुर-अजमेर हाइवे स्थित एक होटल पर बुलाया. रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की.
करणी विहार इलाके में दी दबिश : डीसीपी ने बताया, मामले की गंभीरता को देखते हुए बगरू एसीपी दीपक खंडेलवाल के सुपरविजन और भांकरोटा थानाधिकारी दीपक त्यागी के नेतृत्व में एक खास टीम का गठन किया गया. घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज और बदमाशों के मोबाइल नंबर के तकनीकी विश्लेषण से बदमाशों के बारे में जानकारी जुटाई तो उनके करणी विहार थाना इलाके में होने की तस्दीक हुई. जहां बदमाशों के कब्जे से बुजुर्ग को सकुशल बरामद कर महिला सहित तीन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया.
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महिला ने चार बाउंसर को 40 हजार में दी सुपारी : जांच में सामने आया कि सिसोट (हरियाणा) निवासी हाल रजनी विहार, 200 फिट बाईपास, जयपुर निवासी सुमन यादव ने अपने परिचित बुजुर्ग के अपहरण की साजिश रची. उसने विष्णु गुर्जर के जरिए चार बाउंसर को 50 हजार रुपए में वारदात की सुपारी दी. जिन्होंने सर्विस सेंटर से बुजुर्ग का अपहरण किया और रजनी विहार स्थित अपने घर पर ले गए. जहां पीड़ित के मोबाइल की सिम निकाल ली और उसका मोबाइल वाईफाई से कनेक्ट कर वाट्सएप कॉल किया. फिरौती की रकम में देरी होने पर बार-बार लड़के को धमकाया.