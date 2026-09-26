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महानदी में ग्रामीण ने लगाई छलांग, सर्च ऑपरेशन जारी, पुलिस ने शुरू की जांच

कांकेर में महानदी के पुल से एक ग्रामीण ने छलांग लगा दी है. सर्च ऑपरेशन जारी है. सुशील सलाम की रिपोर्ट

Mahanadi River
महानदी में हादसा (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 26, 2026 at 5:57 PM IST

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कांकेर: कांकेर के सरंगपाल महानदी पुल से शनिवार सुबह को एक बुजुर्ग ने छलांग लगा दी. जैसे ही इस घटना की सूचना पुलिस को मिली. पुलिस टीम ने गोताखोरों और नगर सेना को बुलाया. उसके बाद बुजुर्ग व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी है. गोताखोरों की मदद से महानदी में तलाश अभियान शुरू किया गया है. तेज बहाव के चलते रेस्क्यू टीम को तलाशी में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

कांकेर पुलिस ने बुजुर्ग की पहचान की

एडिशनल एसपी योगेश साहू ने बताया कि कोतवाली पुलिस को सुबह करीब 10 बजे सूचना मिली कि सरंगपाल पुल से एक व्यक्ति ने महानदी में छलांग लगा दी है. मौके पर पहुंची पुलिस को पुल पर एक मोपेड, मोबाइल फोन और चप्पल मिली. जांच के बाद छलांग लगाने वाले व्यक्ति की पहचान रूपसिंह नेताम के रूप में हुई है. वह 50 साल का था. रूपसिंह नेताम कांकेर के किरगोली का रहने वाला है.

महानदी में बुजुर्ग ने लगाई छलांग (ETV BHARAT)

हमें पुलिस के माध्यम से घटना की जानकारी मिली थी. परिवार में किसी तरह की परेशानी, विवाद या आर्थिक समस्या की जानकारी नहीं थी- महंत सिंह नेताम, रूप सिंह के बेटे

Police officers of Kanker
महनदी के पुल पर पहुंचे कांकेर के पुलिस अधिकारी (ETV BHARAT)

सरंगपाल के पास हुआ हादसा

बताया जा रहा है कि रूपसिंह नेताम दो-तीन दिन पहले काम के सिलसिले में साल्हेटोला गए थे. शनिवार को वहां से कांकेर लौटते समय उन्होंने सरंगपाल महानदी पुल पर अपनी गाड़ी रोकी और नदी में छलांग लगा दी. प्रत्यक्षदर्शी ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची. मौके पर सर्च अभियान चलाया जा रहा है. पुलिस को अब तक बुजुर्ग को ढूंढने में सफलता नहीं मिली है.

Moped parked by the banks of the Mahanadi
नदी किनारे रखा मोपेड (ETV BHARAT)
Kanker Mahanadi
महानदी में कूदे बुजुर्ग की तलाश (ETV BHARAT)

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कांकेर एएसपी योगेश साहू
छत्तीसगढ़ में भारी बारिश
MAHANADI RIVER

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