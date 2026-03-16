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झुंड से भटके जंगली हाथी ने बुजुर्ग को कुचला, इलाज के दौरान हुई मौत

गिरिडीह में जंगली हाथी के हमले से घायल बुजुर्ग की इलाज के दौरान हजारीबाग सदर अस्पताल में मौत हो गई.

ELEPHANT ATTACK IN GIRIDIH
अस्पताल में मैजूद परिजन (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 16, 2026 at 8:59 AM IST

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गिरिडीह: जिले के बगोदर में झुंड से भटके एक जंगली हाथी के हमले से घायल बुजुर्ग व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई. घायल बुजुर्ग का हजारीबाग सदर अस्पताल मे इलाज चल रहा था और वहीं पर उसकी मौत हो गई. मौत के बाद पोस्टमार्टम प्रक्रिया पूरी कर शव परिजनों को सौंप दी गई है. मौत के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

शनिवार को हाथी ने किया था हमला

बता दें कि बगोदर थाना क्षेत्र के मुंडरो पंचायत अंतर्गत गम्हरिया के रोशन मंडल को झुंड से भटके एक जंगली हाथी ने शनिवार को अपनी चपेट में ले लिया था. इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था. घटना के बाद घायल रोशन मंडल का बगोदर ट्रामा सेंटर में प्राथमिक इलाज किया गया. जिसके बाद उसका बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

वन विभाग से की सरकारी लाभ की मांग

घटना को लेकर मुंडरो मुखिया बंधन महतो ने बताया कि मामले की जानकारी हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल के डीएफओ को दे दी गई है. जिसमें पीड़ित परिजनों को सरकारी लाभ के अलावा अंतिम संस्कार में आर्थिक सहयोग किए जाने की मांग की है. इधर भाकपा माले नेता सह पूर्व मुखिया प्रतिनिधि उमेश मंडल ने बताया कि घायल रोशन मंडल की रविवार को हजारीबाग सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. उन्होंने घटना को दुखद बताते हुए पीड़ित परिजनों को वन विभाग से मिलने वाले हर संभव सहयोग दिलाए जाने का आश्वासन दिया है.

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जंगली हाथी का आतंक
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