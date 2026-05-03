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चंदौली में हमले में घायल बुुजुर्ग की मौत; दोस्त ने धारदार हथियार से किया था हमला, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी

चंदौली : शहाबगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत गजधरा गांव में बीते गुरुवार को हमले में घायल अधेड़ की शनिवार को मौत हो गई. मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है.

क्षेत्राधिकारी चकिया रघुराज ने बताया कि शराब पीने के दौरान उपजे विवाद में हुई मारपीट में गंभीर रूप से घायल कोमल तिवारी की इलाज के दौरान मौत हो गई है. परिजनों की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है. जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

परिजनों के मुताबिक, गजधरा गांव निवासी कोमल तिवारी (65) अपने मित्र अमरनाथ यादव के साथ 30 अप्रैल को रज्जुपुर गए थे. दोनों ने एक साथ बैठकर शराब पी थी. इसी दौरान किसी बात को लेकर उनके बीच कहासुनी हो गई थी. देखते ही देखते दोनों में मारपीट हो गई थी.

