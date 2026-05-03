ETV Bharat / state

चंदौली में हमले में घायल बुुजुर्ग की मौत; दोस्त ने धारदार हथियार से किया था हमला, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी

क्षेत्राधिकारी चकिया रघुराज ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

कोमल तिवारी (फाइल फोटो)
कोमल तिवारी (फाइल फोटो) (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 3, 2026 at 6:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चंदौली : शहाबगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत गजधरा गांव में बीते गुरुवार को हमले में घायल अधेड़ की शनिवार को मौत हो गई. मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है.

क्षेत्राधिकारी चकिया रघुराज ने बताया कि शराब पीने के दौरान उपजे विवाद में हुई मारपीट में गंभीर रूप से घायल कोमल तिवारी की इलाज के दौरान मौत हो गई है. परिजनों की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है. जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

परिजनों के मुताबिक, गजधरा गांव निवासी कोमल तिवारी (65) अपने मित्र अमरनाथ यादव के साथ 30 अप्रैल को रज्जुपुर गए थे. दोनों ने एक साथ बैठकर शराब पी थी. इसी दौरान किसी बात को लेकर उनके बीच कहासुनी हो गई थी. देखते ही देखते दोनों में मारपीट हो गई थी.


परिजनों का आरोप है कि अमरनाथ यादव ने गुस्से में आकर कोमल तिवारी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे. मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल परिजनों को सूचना दी और घायल को जिला चिकित्सालय चंदौली पहुंचाया था.

वहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया था. परिजन आनन-फानन में उन्हें ट्राॅमा सेंटर ले गए थे, जहां उपचार के दौरान शनिवार को उनकी मृत्यु हो गई. मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया.


यह भी पढ़ें : अलीगढ़ में पुलिस टीम पर हमला, पथराव में कई जवान घायल, 19 गिरफ्तार, 200 अज्ञात के खिलाफ FIR

TAGGED:

ELDERLY MAN INJURED
ELDERLY MAN INJURED IN CHANDAULI
INJURED ELDERLY MAN DIES
ELDERLY MAN DIES IN CHANDAULI
CHANDAULI NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.