चंदौली में हमले में घायल बुुजुर्ग की मौत; दोस्त ने धारदार हथियार से किया था हमला, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी
क्षेत्राधिकारी चकिया रघुराज ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 3, 2026 at 6:57 PM IST
चंदौली : शहाबगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत गजधरा गांव में बीते गुरुवार को हमले में घायल अधेड़ की शनिवार को मौत हो गई. मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है.
क्षेत्राधिकारी चकिया रघुराज ने बताया कि शराब पीने के दौरान उपजे विवाद में हुई मारपीट में गंभीर रूप से घायल कोमल तिवारी की इलाज के दौरान मौत हो गई है. परिजनों की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है. जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
परिजनों के मुताबिक, गजधरा गांव निवासी कोमल तिवारी (65) अपने मित्र अमरनाथ यादव के साथ 30 अप्रैल को रज्जुपुर गए थे. दोनों ने एक साथ बैठकर शराब पी थी. इसी दौरान किसी बात को लेकर उनके बीच कहासुनी हो गई थी. देखते ही देखते दोनों में मारपीट हो गई थी.
परिजनों का आरोप है कि अमरनाथ यादव ने गुस्से में आकर कोमल तिवारी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे. मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल परिजनों को सूचना दी और घायल को जिला चिकित्सालय चंदौली पहुंचाया था.
वहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया था. परिजन आनन-फानन में उन्हें ट्राॅमा सेंटर ले गए थे, जहां उपचार के दौरान शनिवार को उनकी मृत्यु हो गई. मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया.
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