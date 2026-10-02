सऊदी अरब में कुशीनगर के बुजुर्ग की हत्या, पाकिस्तानी नागरिक हिरासत में
रोवारी गांव के अनवर अंसारी करीब 30 साल से सऊदी अरब में रहकर काम कर रहे थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 2, 2026 at 1:11 PM IST
कुशीनगर : रामकोला क्षेत्र के रोवारी गांव निवासी 65 वर्षीय अनवर अंसारी की सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हत्या कर दी गई है. अनवर अंसारी करीब 30 साल से सऊदी अरब में रहकर काम कर रहे थे. सोमवार को उनकी सिर कटी लाश उनके कमरे में मिली. इस मामले में रियाद पुलिस ने एक पाकिस्तानी नागरिक को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है. फिलहाल अभी तक कत्ल की वजह का खुलासा नहीं हो सका है.
अनवर के भाई अकबर अंसारी के मुताबिक, रियाद में रहने वाले एक व्यक्ति के जरिए उन्हें भाई की हत्या की जानकारी मिली. सोमवार को इसी सूचना के बाद परिवार ने रियाद में मौजूद अनवर के दो अन्य भाइयों अनस मोहम्मद और असगर अली को घटना की जानकारी दी. उसके बाद असगर अली घटनास्थल पर पहुंचे, जहां उन्हें एक यमन के नागरिक से जानकारी मिली कि रियाद पुलिस ने इस मामले में एक पाकिस्तानी नागरिक को हिरासत में लिया है.
अकबर अंसारी ने कहा कि उन्हें बताया गया है कि वारदात के बाद रियाद पुलिस ने एक पाकिस्तानी नागरिक को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ कर रही है. हालांकि, अभी तक हत्या की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है. इधर परिवार में मातम पसरा हुआ है. सभी अनवर अंसारी के शव को भारत लाए जाने की प्रक्रिया और आगे की जानकारी का इंतजार कर रहे हैं.
अकबर ने यह भी बताया कि अनवर करीब 30 साल से सऊदी अरब में काम कर रहे थे. करीब एक साल घर पर रहने के बाद इस बार जून में फिर सऊदी अरब के अबहा शहर गए थे. वहां वह एक ठेकेदार के साथ बुलडोजर चलाने का काम कर रहे थे. करीब एक महीने पहले ठेकेदार का काम खत्म हो गया था. उसके बाद ठेकेदार ने भारत लौटने या कहीं और काम करने की मंजूरी दे दी थी. इसके बाद अनवर रियाद चले गए थे.
फिलहाल रियाद पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. हत्या के पीछे की वजह क्या थी और वारदात में और कौन लोग शामिल हैं, यह जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा.
ये भी पढ़ें- लखनऊ में नाबालिग ने की मां की हत्या; खुद हीं पुलिस को फोन किया, पिता ने कही यह बात