ETV Bharat / state

बूंदी में जागरण में जाने की बात कहकर निकले बुजुर्ग का पुरानी मंडी में लहूलुहान मिला शव, बेटे का आरोप-यह हादसा नहीं...हत्या

बूंदी: शहर की पुरानी कृषि उपज मंडी में मंगलवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब एक बुजुर्ग का लहूलुहान शव मिला. मृतक की पहचान जखाना निवासी 65 वर्षीय चतुर्भुज गुर्जर के रूप में हुई. चतुर्भुज सोमवार को घर से बूंदी में जागरण में शामिल होने की बात कहकर निकले थे, लेकिन अगले दिन शव मंडी में मिला. मृतक के पुत्र एवं पुलिस हेड कांस्टेबल गोविंद गुर्जर ने पिता की मौत को हादसा मानने से इनकार करते हुए हत्या की आशंका जताई है. उन्होंने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी एवं मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच की मांग की.

छत पर गद्दा, नीचे शव: कोतवाली थाना प्रभारी रमेश आर्य ने बताया कि चतुर्भुज गुर्जर का शव पुरानी कृषि मंडी परिसर में मिला. प्रारंभिक जांच में मंडी यार्ड की छत पर गद्दा बिछा मिला. प्रथम दृष्टया पुलिस को मामला छत से गिरने का प्रतीत हो रहा है. माना जा रहा कि बुजुर्ग छत पर सो रहे होंगे और नीचे गिरने से मौत हुई होगी. हालांकि पुलिस ने किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी पहलुओं से जांच शुरू की. घटनास्थल के आसपास मौजूद सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि पता लग सके कि बुजुर्ग मंडी में कब पहुंचे और उनके साथ क्या हुआ.

मृतक के बेटे गोविंद गुर्जर बोले... (ETV Bharat Bundi)

पढ़ें:दौसा की ब्रह्मबाद की पहाड़ियों में मिला महिला का शव, गला रेता एवं सिर कुचला मिला

बेटे ने कहा-हादसा नहीं, साजिशन हत्या: मृतक के पुत्र गोविंद गुर्जर ने पुलिस को दी रिपोर्ट में पिता की हत्या की आशंका जताई. उनका कहना था कि घटनास्थल पर मिले सामान और पिता की स्थिति कई सवाल खड़े कर रही है. पिता सामान्यत: कुर्ता पहनकर नहीं सोते थे, जबकि शव मिलने के समय उन्होंने कुर्ता पहन रखा था. उनके पैरों में जूते भी मिले हैं. बेटे का सवाल है कि यदि उनके पिता छत पर सो रहे थे तो जूते पहनकर सोने की बात समझ से परे है. पिता आमतौर पर गमछा या साफी नहीं रखते थे, लेकिन घटनास्थल पर गद्दे के पास लाल साफी मिली है. इन परिस्थितियों को आधार बनाकर हत्या की आशंका जताई. पिता के साथ वारदात हुई और बाद में घटना को हादसे का रूप देने का प्रयास किया गया.