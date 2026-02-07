ETV Bharat / state

कमरे के बाहर खाट पर लहूलुहान हालत में मिला बुजुर्ग का शव

डूंगरपुर : जिले के सदर थाना क्षेत्र के देवल मनात फला गांव में अज्ञात लोगों ने एक बुजुर्ग की हत्या कर दी. बुजुर्ग का लहूलुहान हालत में घर के आंगन में खाट पर शव पड़ा हुआ मिला है. घटना को लेकर परिजनों ने गांव के एक व्यक्ति पर मारपीट कर हत्या के आरोप भी लगाए हैं. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

डूंगरपुर जिले के सदर थाने के सीआई शैलेंद्र सिंह ने बताया कि मनात फला गांव निवासी धुला मनात ने रिपोर्ट दी है. रिपोर्ट में बताया कि वह शुक्रवार सुबह मजदूरी के लिए देवल गया था. उस समय उसके पिता शंकर मनात, गांव के ही शांतिलाल पुत्र शंकर कोटेड के साथ घर पर बातचीत कर रहे थे. देर शाम को उसे सूचना मिली कि उसके पिता शंकर घर के आंगन में खाट पर लहूलुहान हालत में पड़े हुए हैं. जब प्रार्थी घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके पिता का शव निर्माणाधीन कमरे के बाहर खाट पर पड़ा था.