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अलीगढ़ में बुजुर्ग से 42 लाख रुपये ठगे; डिजिटल अरेस्ट कर ट्रांसफर कराई रकम, पुलिस ने 16 लाख वापस कराए

साइबर थाना प्रभारी निरीक्षक महेश कुमार त्यागी के अनुसार, मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है.

पुलिस ने 16 लाख वापस कराए
पुलिस ने 16 लाख वापस कराए (Photo credit: पुलिस मीडिया सेल)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 20, 2026 at 6:39 PM IST

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Updated : March 20, 2026 at 6:52 PM IST

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अलीगढ़ : जिले में साइबर ठगी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. ठगों ने ‘डिजिटल अरेस्ट’ करके एक बुजुर्ग से 42 लाख रुपये ठग लिए. जालसाजों ने खुद को पुलिस अधिकारी बताकर अलग-अलग खातों में रकम ट्रांसफर करा ली. पुलिस ने आधुनिक तकनीक और डिजिटल ट्रैकिंग के जरिए ट्रांजेक्शन ट्रेल का विश्लेषण किया और विभिन्न खातों में रकम को फ्रीज कराया है.

गांधी पार्क थाना क्षेत्र के रहने वाले एक बुजुर्ग का आऱोप है कि ठगी की शुरुआत 10 जनवरी 2026 को एक फोन कॉल से हुई. कॉल करने वाले ने खुद को दिल्ली का जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर बताते हुए कहा कि उनके आधार कार्ड पर एक सिम जारी हुआ है, जिसका इस्तेमाल एक निजी बैंक में मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग तस्करी के लिए किया गया है. इतना ही नहीं जालसाजों ने उनके खाते में 68 लाख रुपये का अवैध लेन-देन होने का दावा भी किया.

पीड़ित ने जब इस आरोप से इनकार किया तो कॉल को कथित ‘सीनियर अधिकारियों’ के पास ट्रांसफर करने का नाटक किया गया. इसके बाद जालसाजों ने खुद को पुलिस अधिकारी बताकर वीडियो कॉल के जरिए संपर्क किया. उन्होंने बुजुर्ग को जेल भेजने की धमकी दी और मामले को बेहद गंभीर बताकर उन्हें पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले लिया.

ठगों ने पीड़ित से उनके बैंक खातों, फिक्स्ड डिपॉजिट और अन्य वित्तीय जानकारियां हासिल कर लीं. जालसाजों ने हिदायत दी कि इस मामले की जानकारी किसी को दी तो तुरंत गिरफ्तारी हो जाएगी. 28 जनवरी को ठगों ने एक और नया किरदार पेश किया. जिसके बाद दबाव में आकर पीड़ित ने उसी दिन 14 लाख रुपये खाते में ट्रांसफर कर दिए.

इसके बाद भी ठग नहीं रुके और लगातार दबाव बनाते रहे. कुछ समय बाद पीड़ित ने पीएनबी बैंक से 28 लाख रुपये के खाते में ट्रांसफर कर दिए. इस तरह कुल 42 लाख रुपये ठग लिए गए. घटना के बाद पीड़ित ने साइबर क्राइम थाना में शिकायत दर्ज कराई.

साइबर थाना प्रभारी निरीक्षक महेश कुमार त्यागी के अनुसार, मामले में धारा 318(4), 308(2), 61(2) बीएनएस और 66D आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया. पुलिस ने आधुनिक तकनीक और डिजिटल ट्रैकिंग के जरिए ट्रांजेक्शन ट्रेल का विश्लेषण किया और विभिन्न खातों में गई रकम को फ्रीज कराया.

जांच के दौरान पुलिस अब तक 16,34,056 रुपये पीड़ित के खाते में वापस कराने में सफल रही है. बाकी रकम की रिकवरी और आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान कॉल, वीडियो कॉल या खुद को अधिकारी बताने वाले व्यक्ति पर भरोसा न करें और ऐसी स्थिति में तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 पर संपर्क कर सूचना दें.

यह भी पढ़ें : कानपुर में मार्क जुकरबर्ग के नाम पर रिटायर्ड टीचर से 1.57 करोड़ की साइबर ठगी

Last Updated : March 20, 2026 at 6:52 PM IST

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