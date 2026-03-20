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अलीगढ़ में बुजुर्ग से 42 लाख रुपये ठगे; डिजिटल अरेस्ट कर ट्रांसफर कराई रकम, पुलिस ने 16 लाख वापस कराए

पुलिस ने 16 लाख वापस कराए ( Photo credit: पुलिस मीडिया सेल )

अलीगढ़ : जिले में साइबर ठगी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. ठगों ने ‘डिजिटल अरेस्ट’ करके एक बुजुर्ग से 42 लाख रुपये ठग लिए. जालसाजों ने खुद को पुलिस अधिकारी बताकर अलग-अलग खातों में रकम ट्रांसफर करा ली. पुलिस ने आधुनिक तकनीक और डिजिटल ट्रैकिंग के जरिए ट्रांजेक्शन ट्रेल का विश्लेषण किया और विभिन्न खातों में रकम को फ्रीज कराया है. गांधी पार्क थाना क्षेत्र के रहने वाले एक बुजुर्ग का आऱोप है कि ठगी की शुरुआत 10 जनवरी 2026 को एक फोन कॉल से हुई. कॉल करने वाले ने खुद को दिल्ली का जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर बताते हुए कहा कि उनके आधार कार्ड पर एक सिम जारी हुआ है, जिसका इस्तेमाल एक निजी बैंक में मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग तस्करी के लिए किया गया है. इतना ही नहीं जालसाजों ने उनके खाते में 68 लाख रुपये का अवैध लेन-देन होने का दावा भी किया. पीड़ित ने जब इस आरोप से इनकार किया तो कॉल को कथित ‘सीनियर अधिकारियों’ के पास ट्रांसफर करने का नाटक किया गया. इसके बाद जालसाजों ने खुद को पुलिस अधिकारी बताकर वीडियो कॉल के जरिए संपर्क किया. उन्होंने बुजुर्ग को जेल भेजने की धमकी दी और मामले को बेहद गंभीर बताकर उन्हें पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले लिया.