सीबीआई अफसर बन किया डिजिटल अरेस्ट, जयपुर में 37.52 लाख की ठगी का शिकार हुआ बुजर्ग

जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ( फोटो ईटीवी भारत जयपुर )

जयपुर : राजधानी जयपुर में एक बुजुर्ग को डिजिटली अरेस्ट कर 37.52 लाख रुपए की साइबर ठगी का एक मामला सामने आया है. साइबर अपराधियों ने 74 साल के बुजुर्ग को सीबीआई का डर दिखाकर 37.52 लाख रुपए की साइबर ठगी की वारदात को अंजाम दिया. साइबर अपराधियों ने बुजुर्ग को सीबीआई अधिकारी बनकर अलग-अलग नंबरों से कई कॉल किए और उनके नाम जारी सिम के आधार पर दो करोड़ रुपए का फर्जी ट्रांजेक्शन होने की बात कहकर उन्हें और पत्नी को गिरफ्तार करने की धमकी दी. करणी विहार थानाधिकारी हवासिंह ने बताया कि बुजुर्ग की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है. जिसकी जांच जारी है. बुजुर्ग और पत्नी की गिरफ्तारी की धमकी : बुजुर्ग ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनके पास 9 अक्टूबर 2025 से अलग-अलग नंबरों से कॉल आने लगे. कॉल करने वालों ने कहा कि उनके आधार कार्ड से जारी एक सिम के जरिए बैंक खाता खुलवाया गया है. जिसमें 2 करोड़ रुपए का संदिग्ध ट्रांजेक्शन हुआ है. साइबर अपराधियों ने इसे लेकर सीबीआई में मुकदमा दर्ज होने और बुजुर्ग व उनकी पत्नी को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार करने की भी धमकी दी. गिरफ्तारी से बचने और केस रफा-दफा करने के लिए उन्होंने रुपए की मांग की. इसे भी पढ़ें: अंतरराज्यीय साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश, चार आरोपी गिरफ्तार, जानिए क्या-क्या मिला