सीबीआई अफसर बन किया डिजिटल अरेस्ट, जयपुर में 37.52 लाख की ठगी का शिकार हुआ बुजर्ग

जयपुर के करणी विहार थाने में बुजुर्ग की शिकायत पर मुकदमा दर्ज. जांच में जुटी पुलिस.

जयपुर पुलिस कमिश्नरेट
जयपुर पुलिस कमिश्नरेट (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 9, 2025 at 12:19 PM IST

जयपुर : राजधानी जयपुर में एक बुजुर्ग को डिजिटली अरेस्ट कर 37.52 लाख रुपए की साइबर ठगी का एक मामला सामने आया है. साइबर अपराधियों ने 74 साल के बुजुर्ग को सीबीआई का डर दिखाकर 37.52 लाख रुपए की साइबर ठगी की वारदात को अंजाम दिया. साइबर अपराधियों ने बुजुर्ग को सीबीआई अधिकारी बनकर अलग-अलग नंबरों से कई कॉल किए और उनके नाम जारी सिम के आधार पर दो करोड़ रुपए का फर्जी ट्रांजेक्शन होने की बात कहकर उन्हें और पत्नी को गिरफ्तार करने की धमकी दी. करणी विहार थानाधिकारी हवासिंह ने बताया कि बुजुर्ग की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है. जिसकी जांच जारी है.

बुजुर्ग और पत्नी की गिरफ्तारी की धमकी : बुजुर्ग ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनके पास 9 अक्टूबर 2025 से अलग-अलग नंबरों से कॉल आने लगे. कॉल करने वालों ने कहा कि उनके आधार कार्ड से जारी एक सिम के जरिए बैंक खाता खुलवाया गया है. जिसमें 2 करोड़ रुपए का संदिग्ध ट्रांजेक्शन हुआ है. साइबर अपराधियों ने इसे लेकर सीबीआई में मुकदमा दर्ज होने और बुजुर्ग व उनकी पत्नी को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार करने की भी धमकी दी. गिरफ्तारी से बचने और केस रफा-दफा करने के लिए उन्होंने रुपए की मांग की.

इसे भी पढ़ें: अंतरराज्यीय साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश, चार आरोपी गिरफ्तार, जानिए क्या-क्या मिला

बीएनएस और आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज : बुजुर्ग का कहना है कि कॉल करने वालों ने अलग-अलग माध्यम से कुल 37 लाख 52 हजार 500 रुपए अलग-अलग खातों में जमा करवाए. जब उन्हें पता चला कि उन्हें डिजिटली अरेस्ट कर साइबर ठगी की वारदात हुई है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई. उन्होंने करणी विहार थाने में अज्ञात ठगों के खिलाफ रिपोर्ट दी. थानाधिकारी हवासिंह का कहना है कि इस संबंध में बीएनएस की धारा 316(2), 318(4), 308(2) और आईटी एक्ट की धारा 66(डी) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. जिसकी जांच वे खुद कर रहे हैं.

जांच एजेंसी के नाम पर कॉल आए तो बरतें सावधानी : प्रदेशभर में डिजिटली अरेस्ट कर साइबर ठगी की बढ़ती वारदातों को देखते हुए पुलिस मुख्यालय की साइबर क्राइम विंग लोगों को आगाह भी करती रहती है. इन एडवाइजरी में किसी भी जांच एजेंसी के नाम पर आने वाले अनजान कॉल से सावधान रहने की अपील की गई है. पुलिस का कहना है कि आमतौर पर कोई भी जांच एजेंसी कॉल करके मामले को रफा-दफा करने के किए रुपए की डिमांड नहीं करती है. यह साइबर ठगों की चाल होती है. जिसमें ज्यादातर बुजुर्ग लोगों को निशाना बनाया जाता है.

RAJASTHAN POLICE
JAIPUR POLICE
CYBER CRIME
DIGITAL ARREST
CYBER FRAUD

