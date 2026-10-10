ETV Bharat / state

आगरा में वृद्ध से 72 लाख का साइबर फ्रॉड; ठगों ने ATS अधिकारी बनकर किया डिजिटल अरेस्ट

आगरा में वृद्ध से 72 लाख का साइबर फ्रॉड. ( Photo Credit: ETV Bharat )

आगरा: साइबर अपराधियों ने डिजिटल अरेस्ट करके वृद्ध व्यक्ति से 72 लाख रुपए का फ्रॉड कर दिया. क्रिमिनल ने खुद को ATS अधिकारी बताकर वृद्ध को डिजिटल अरेस्ट किया और रकम ऐंठ ली. पीड़ित की शिकायत पर साइबर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है. मामले की जांच की जा रही है.

डीसीपी साइबर क्राइम आदित्य सिंह ने बताया कि पीड़ित से साइबर क्रिमिनल ने 27 अगस्त से 18 सितंबर तक विभिन्न खातों में 72.24 लाख रुपए ट्रांसफर कराए हैं. सभी बैंक खातों की डिटेल्स खंगाली जा रही है. आदित्य सिंह ने बताया कि सिकंदरा थाना क्षेत्र निवासी वृद्ध विनोद कुमार से साइबर ठगी हुई है.

वृद्ध विनोद कुमार ने बताया कि 21 अगस्त 2026 को मेरे मोबाइल पर एक अनजान मोबाइल नंबर से एक कॉल आई. जब मैंने कॉल रिसीव की तो कॉल करने वाले ने खुद को आगरा पुलिस लाइंस से बात करने की कही. कहा कि ATS अधिकारी बात करेंगे. इसलिए, कॉल मत काटना. कॉल करने वाले ने ATS अधिकारी बनकर बात की. आरोप लगाया कि मेरे आधार कार्ड पर ICICI बैंक की कर्नाटक स्थित शाखा में खाता खुला है. आतंकवादी ऑपरेट कर रहे हैं. इस बैंक खाते में 3.50 करोड़ रुपए जमा हुए हैं. इन रकम के एवज में आतंकवादियों ने मुझे 35 लाख रुपए कमीशन दिया है.