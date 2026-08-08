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प्रतापगढ़ में दीवार गिरने से बुजुर्ग की मौत, परिवार में पसरा मातम

प्रतापगढ़: लालगंज क्षेत्र के मोंठिन गांव में शनिवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया, घर के बाहर छप्पर के नीचे सो रहे 70 वर्षीय बुजुर्ग के ऊपर अचानक दीवार गिर गई. हादसे में बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए. परिजन, तत्काल उन्हें अस्पताल ले गए, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई.

सीओ कुंडा शिवनारायण वैश्य के अनुसार, मोंठिन गांव निवासी नासिर अली (70) पुत्र महबूब अली रोज की तरह शनिवार सुबह घर के बाहर बने छप्पर के नीचे सो रहे थे. तभी अचानक दीवार भरभराकर उनके ऊपर गिर गई. दीवार गिरने की तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग घटना स्थल पहुंचे.



ग्रामीणों ने देखा कि बुजुर्ग मलबे के नीचे दबे हुए हैं. लोगों ने तत्काल राहत-बचाव का काम शुरू किया और काफी मशक्कत के बाद मलबे से नासिर अली को बाहर निकाला. हादसे में उनके शरीर पर गंभीर चोटें आई थीं और उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई थी.