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प्रतापगढ़ में दीवार गिरने से बुजुर्ग की मौत, परिवार में पसरा मातम

मोंठिन गांव में 70 वर्षीय व्यक्ति की मौत, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा.

दीवार गिरने से बुजुर्ग की मौत
दीवार गिरने से बुजुर्ग की मौत (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 8, 2026 at 2:12 PM IST

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प्रतापगढ़: लालगंज क्षेत्र के मोंठिन गांव में शनिवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया, घर के बाहर छप्पर के नीचे सो रहे 70 वर्षीय बुजुर्ग के ऊपर अचानक दीवार गिर गई. हादसे में बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए. परिजन, तत्काल उन्हें अस्पताल ले गए, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई.

सीओ कुंडा शिवनारायण वैश्य के अनुसार, मोंठिन गांव निवासी नासिर अली (70) पुत्र महबूब अली रोज की तरह शनिवार सुबह घर के बाहर बने छप्पर के नीचे सो रहे थे. तभी अचानक दीवार भरभराकर उनके ऊपर गिर गई. दीवार गिरने की तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग घटना स्थल पहुंचे.

ग्रामीणों ने देखा कि बुजुर्ग मलबे के नीचे दबे हुए हैं. लोगों ने तत्काल राहत-बचाव का काम शुरू किया और काफी मशक्कत के बाद मलबे से नासिर अली को बाहर निकाला. हादसे में उनके शरीर पर गंभीर चोटें आई थीं और उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई थी.

सीओ कुंडा शिवनारायण वैश्य (VIDEO Credit : ETV Bharat)


परिजनों और ग्रामीणों ने तत्काल उन्हें प्राथमिक उपचार देने का प्रयास किया, लेकिन हालत गंभीर होने पर उन्हें इलाज के लिए लालगंज ट्रामा सेंटर ले कर गए. लेकिन रास्ते में असरही गांव के पास ही उनकी मौत हो गई. जिसके बाद परिजन शव को वापस घर लेकर लौट आए.

मृतक नासिर अली खेती-किसानी का काम करते थे. बताया जा रहा है कि खेती के सहारे ही वह अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे. उनके तीन बेटे सब्बीर, शकील और अफसर हैं, जिनकी शादी हो चुकी है. वहीं बेटी सारजहां की भी निकाह हो चुकी है.

अचानक हुए इस हादसे से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. बुजुर्ग की मौत की खबर जैसे ही गांव में फैली, बड़ी संख्या में ग्रामीण और रिश्तेदार उनके घर पहुंचने लगे. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

सीओ कुंडा शिवनारायण वैश्य ने बताया कि लालगंज थाना क्षेत्र के गांव मोठीन में एक 70 साल के व्यक्ति की कच्चे मकान की दीवार गिरने से मौत हो गई है. शव को कब्जे में लेकर पीएम के भेज दिया गया है, रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्यवाई की जाएगी.
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