ETV Bharat / state

जैसलमेर में तेज हवा में स्कूटी पर गिरा सोलर ढांचा, दादा की मौत, दो पोते घायल

हादसा होटल की छत पर लगे सोलर प्लांट के तेज हवा में उखड़कर मुख्य सड़क पर गिरने से हुआ. स्कूटी सवार दादा-पोते चपेट में आए.

Subhash Khatri meets with an accident.
हादसे का शिकार सुभाष खत्री (ETV Bharat Jaisalmer (File Photo))
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 5, 2026 at 2:12 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जैसलमेर: स्वर्णनगरी में शनिवार शाम तेज आंधी और बारिश के बीच दर्दनाक हादसे में बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि उनके दो मासूम पोते गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा गांधी कॉलोनी स्थित एक होटल की छत पर लगे भारी सोलर प्लांट के तूफानी हवा में उखड़कर मुख्य सड़क पर गिरने से हुआ. उस समय बुजुर्ग अपने दो पोतों के साथ स्कूटी से गुजर रहे थे. अचानक सोलर ढांचा उन पर गिरा. तीनों इसमें दब गए.घटना से पूरे क्षेत्र में शोक है.

कोतवाली थाना अधिकारी सूरजाराम ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया कि तूफानी हवा के कारण होटल की छत पर लगा सोलर प्लांट उखड़कर सड़क पर गिर गया. इसमें स्कूटी सवार 60 वर्षीय सौभाग्यमल उर्फ सुभाष खत्री की मौत हो गई जबकि उनके पोते संयम एवं वंश गंभीर रूप से घायल हैं. पुलिस ने घटना की जांच शुरू की. हादसे के कारणों की विस्तृत पड़ताल की जा रही है. हादसे के तुरंत बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल राहत कार्य शुरू कर ढांचे तले दबे तीनों दादा-पोतों को निकाला और जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया. चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद सुभाष खत्री की गंभीर स्थिति को देखते जोधपुर रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया. दोनों घायल बच्चों का उपचार जोधपुर के अस्पताल में जारी है. देर रात मृतक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया.

पढ़ें:बूंदी में आंधी का कहर: दीवार गिरने से दादा की मौत, पोती गंभीर घायल

गाय की मौत, वाहन क्षतिग्रस्त: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, तेज हवा के साथ सोलर प्लेटें और उनका लोहे का ढांचा सड़क पर आ गिरा. हादसे में सड़क किनारे खड़ी गाय की मौत हो गई और कई दोपहिया वाहन क्षतिग्रस्त हो गए. कुछ समय सड़क पर यातायात भी प्रभावित रहा.

एंबुलेंस व्यवस्था पर उठे सवाल: हादसे के बाद सरकारी एंबुलेंस समय पर उपलब्ध नहीं होने से परिजनों और स्थानीय लोगों में नाराजगी देखने को मिली. आरोप है कि 108 एंबुलेंस सेवा से भी समय पर संपर्क नहीं हो पाया, जिसके कारण घायल को निजी वाहन की सहायता से आगे भेजना पड़ा. घटना की सूचना मिलने पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष अमरदीन फकीर मौके पर पहुंचे और निजी एंबुलेंस की व्यवस्था करवाई. उन्होंने प्रशासन, चिकित्सा विभाग और आपदा प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि मौसम विभाग की चेतावनी के बावजूद सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए.

पढ़ें: चूरू में रेतीले तूफान ने मचाया हड़कंप, दिन में ही छाया अंधेरा, 70 किमी की रफ्तार से चली हवा

TAGGED:

SOLAR STRUCTURE COLLAPSES IN WINDS
ONE PERSON DIED AND 2 INJURED
STRONG DUST STORM IN JAISALMER
COW DIES AND VEHICLE DAMAGED
SOLAR ACCIDENT IN JAISALMER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.