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जैसलमेर में तेज हवा में स्कूटी पर गिरा सोलर ढांचा, दादा की मौत, दो पोते घायल

जैसलमेर: स्वर्णनगरी में शनिवार शाम तेज आंधी और बारिश के बीच दर्दनाक हादसे में बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि उनके दो मासूम पोते गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा गांधी कॉलोनी स्थित एक होटल की छत पर लगे भारी सोलर प्लांट के तूफानी हवा में उखड़कर मुख्य सड़क पर गिरने से हुआ. उस समय बुजुर्ग अपने दो पोतों के साथ स्कूटी से गुजर रहे थे. अचानक सोलर ढांचा उन पर गिरा. तीनों इसमें दब गए.घटना से पूरे क्षेत्र में शोक है.

कोतवाली थाना अधिकारी सूरजाराम ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया कि तूफानी हवा के कारण होटल की छत पर लगा सोलर प्लांट उखड़कर सड़क पर गिर गया. इसमें स्कूटी सवार 60 वर्षीय सौभाग्यमल उर्फ सुभाष खत्री की मौत हो गई जबकि उनके पोते संयम एवं वंश गंभीर रूप से घायल हैं. पुलिस ने घटना की जांच शुरू की. हादसे के कारणों की विस्तृत पड़ताल की जा रही है. हादसे के तुरंत बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल राहत कार्य शुरू कर ढांचे तले दबे तीनों दादा-पोतों को निकाला और जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया. चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद सुभाष खत्री की गंभीर स्थिति को देखते जोधपुर रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया. दोनों घायल बच्चों का उपचार जोधपुर के अस्पताल में जारी है. देर रात मृतक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया.

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