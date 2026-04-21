बंदरों से बचने के प्रयास में बुजुर्ग की गई जान; सीढ़ियों से नीचे गिरे, सिर में आईं गंभीर चोटें
थाना इज्जतनगर के इंस्पेक्टर ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 21, 2026 at 4:57 PM IST
बरेली : थाना इज्जतनगर में बंदरों के हमले में एक बुजुर्ग घायल हो गया. बुजुर्ग की मंगलवार को इलाज के दौरान मौत हो गई. वह घर की छत पर बंदर को भगाने गए थे. हादसे के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है.
थाना इज्जतनगर के इंस्पेक्टर सुरेश चंद्र गौतम ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.
परिजनों के मुताबिक, पोपेंद्र वीर सिंह (60) शनिवार सुबह अपने घर की छत पर बंदरों को भगाने गए थे. इसी दौरान बंदरों का झुंड अचानक आक्रामक हो गया और उन्हें दौड़ा लिया. खुद को बचाने के प्रयास में वह घबराकर सीढ़ियों से गिर पड़े, जिससे उनके सिर में गंभीर चोट आ गई.
घटना के बाद परिजनों ने उन्हें तुरंत बरेली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया. हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उन्हें दिल्ली के एक बड़े अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान मंगलवार सुबह उनकी मौत हो गई. मृतक के परिवार में शोक की लहर है. उनके परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. पोपेंद्र वीर सिंह अपने पीछे पत्नी, एक बेटा और एक बेटी को छोड़ गए हैं. वह नवाबगंज क्षेत्र में मेडिकल स्टोर चलाते थे.
स्थानीय निवासियों का कहना है कि इलाके में बंदरों का आतंक लंबे समय से बना हुआ है. कई लोग पहले भी हमलों में घायल हो चुके हैं, लेकिन समस्या की समाधान के लिए अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है.
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