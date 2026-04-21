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बंदरों से बचने के प्रयास में बुजुर्ग की गई जान; सीढ़ियों से नीचे गिरे, सिर में आईं गंभीर चोटें

बरेली : थाना इज्जतनगर में बंदरों के हमले में एक बुजुर्ग घायल हो गया. बुजुर्ग की मंगलवार को इलाज के दौरान मौत हो गई. वह घर की छत पर बंदर को भगाने गए थे. हादसे के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है.

थाना इज्जतनगर के इंस्पेक्टर सुरेश चंद्र गौतम ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.





परिजनों के मुताबिक, पोपेंद्र वीर सिंह (60) शनिवार सुबह अपने घर की छत पर बंदरों को भगाने गए थे. इसी दौरान बंदरों का झुंड अचानक आक्रामक हो गया और उन्हें दौड़ा लिया. खुद को बचाने के प्रयास में वह घबराकर सीढ़ियों से गिर पड़े, जिससे उनके सिर में गंभीर चोट आ गई.





