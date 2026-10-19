नूंह में बच्चों की कहासुनी के दौरान हिंसक झड़प में बुजुर्ग की मौत, 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज
नूंह में बच्चों की कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया, वारदात में कई लोग घायल हो गए. एक बुजुर्ग की मौत हो गई.
Published : October 19, 2026 at 8:14 PM IST|
Updated : October 19, 2026 at 8:21 PM IST
नूंह: जिले के पिनगवां थाना क्षेत्र के गांव अकबरपुर में बच्चों के बीच हुई मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया. आरोप है कि इसी विवाद को लेकर एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के घर में घुसकर लाठी-डंडों से हमला कर दिया. हमले में एक बुजुर्ग समेत परिवार के पांच लोग घायल हो गए. गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग की अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई. पीड़ित पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने नौ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
पड़ोसियों ने परिवार को हमलावरों से बचायाः गांव अकबरपुर निवासी समसु पुत्र यासीन ने बताया कि "18 अक्टूबर की शाम करीब आठ बजे बच्चों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी. इसी बात को लेकर गांव के नौ लोग आपस में सलाह-मशविरा कर लाठी-डंडे लेकर उसके घर में घुस आए और परिवार के सदस्यों पर हमला कर दिया. हमले में पिता यासिन, मां महमूदी, पत्नी साहूनी, बहन अनीशा और बेटे साहिद अफरीदी को चोटें आईं. शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव कर घायलों को हमलावरों से बचाया."
पहले भी हो चुका है विवादः आरोप है कि जाते समय आरोपियों ने दोबारा मौका मिलने पर परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी भी दी. पीड़ित परिजनों ने बताया कि पहले भी एक रास्ते की एक मोरी को लेकर विवाद हुआ था. पूर्व में भी इन्होंने परिवार पर हमला किया था ,उस दौरान भी उनके परिवार में पथराव किया था. किसी तरह वह मामला टल गया था, उसी की रंजिश के तहत यह बदला लिया गया है.
रास्ते में ही यासीन ने तोड़ा दमः पीड़ित समसु ने बताया कि घटना के समय वह घर से करीब डेढ़ किलोमीटर दूर था. उनके परिवार को भगा भगा कर पीटा गया, फिर बेहरमी से पिता की हत्या की गई हैं. झगड़े की सूचना मिलने पर वह तुरंत मौके पर पहुंचा और निजी वाहन की व्यवस्था कर गंभीर रूप से घायल अपने पिता यासीन को उपचार के लिए मांडीखेड़ा स्थित सामान्य अस्पताल ले जाने लगा. दावा है कि रास्ते में ही यासीन ने चोटों के कारण दम तोड़ दिया.
क्या बोले पिनगवां थाना प्रभारीः शिकायत में अकबरपुर निवासी आजाद, जीतू, हस्सू, हनीफ पुत्र सराब खां, जमशेद पुत्र दराब, अरमान पुत्र आजाद, मुसारी पुत्र उमेद, बासिद पुत्र मुसारी और नवाज शरीफ उर्फ भोला पुत्र मोरमल को आरोपी बताया गया है. इस मामले में पिनगवां थाना प्रभारी निखिल कुमार का कहना है कि "दो पक्षों के बीच हुए झगड़े में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ था, जिसकी मौत हो गई. पीड़ित की शिकायत पर नौ आरोपियों के खिलाफ केस मामला दर्ज कर लिया गया है. जांच के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी." मेडिकल ऑफिसर डॉ अनिल कुमार ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है. जल्द परिजनों को सौंप दिया जाएगा.