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नूंह में बच्चों की कहासुनी के दौरान हिंसक झड़प में बुजुर्ग की मौत, 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज

नूंह में बच्चों की कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया ( ETV Bharat )

नूंह: जिले के पिनगवां थाना क्षेत्र के गांव अकबरपुर में बच्चों के बीच हुई मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया. आरोप है कि इसी विवाद को लेकर एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के घर में घुसकर लाठी-डंडों से हमला कर दिया. हमले में एक बुजुर्ग समेत परिवार के पांच लोग घायल हो गए. गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग की अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई. पीड़ित पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने नौ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पड़ोसियों ने परिवार को हमलावरों से बचायाः गांव अकबरपुर निवासी समसु पुत्र यासीन ने बताया कि "18 अक्टूबर की शाम करीब आठ बजे बच्चों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी. इसी बात को लेकर गांव के नौ लोग आपस में सलाह-मशविरा कर लाठी-डंडे लेकर उसके घर में घुस आए और परिवार के सदस्यों पर हमला कर दिया. हमले में पिता यासिन, मां महमूदी, पत्नी साहूनी, बहन अनीशा और बेटे साहिद अफरीदी को चोटें आईं. शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव कर घायलों को हमलावरों से बचाया."

हिंसक झड़प में बुजुर्ग की मौत (ETV Bharat) पहले भी हो चुका है विवादः आरोप है कि जाते समय आरोपियों ने दोबारा मौका मिलने पर परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी भी दी. पीड़ित परिजनों ने बताया कि पहले भी एक रास्ते की एक मोरी को लेकर विवाद हुआ था. पूर्व में भी इन्होंने परिवार पर हमला किया था ,उस दौरान भी उनके परिवार में पथराव किया था. किसी तरह वह मामला टल गया था, उसी की रंजिश के तहत यह बदला लिया गया है. नूंह में हिंसक झड़प में एक की मौत (ETV Bharat)