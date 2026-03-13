ETV Bharat / state

हरिद्वार की सड़कों पर टहलती मौत, सांड के हमले में बुजुर्ग की मौत, सींगों पर उठाकर जमीन पर पटका

सांड ने बुजुर्ग को सींगों पर उठाकर जमीन पर पटका ( Photo-Local Resident )