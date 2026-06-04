रेबीज के लक्षणों से तड़पने के बाद अस्पताल में पुत्र की गोद में बुजुर्ग की मौत, बेटे ने लगाया भर्ती नहीं करने का आरोप
बुजुर्ग के बेटे का आरोप है कि मरीज को न तो भर्ती किया गया और न ही कोई राहत देने वाला उपचार किया गया.
Published : June 4, 2026 at 10:12 PM IST
भरतपुर: एक तरफ पागल डॉग के काटने के बाद अस्पताल जाने के बजाय देसी इलाज पर भरोसा करने की घातक भूल, दूसरी तरफ सरकारी अस्पताल की कथित संवेदनहीनता. इन दोनों के बीच फंसे 73 वर्षीय बुजुर्ग तेज सिंह की जिंदगी की डोर आखिरकार बेटे की गोद में टूट गई. रेबीज के खौफनाक लक्षणों से तड़प रहे बुजुर्ग को पहले डीग से भरतपुर रेफर किया गया. परिजनों का आरोप है कि आरबीएम अस्पताल में उन्हें न तो भर्ती किया गया और न ही कोई राहत देने वाला उपचार मिला. पूरी रात मदद की गुहार लगाने के बाद बुजुर्ग ने अस्पताल परिसर के पार्क में ही अपने बेटे की गोद में अंतिम सांस ली, जिससे चिकित्सा व्यवस्था और मानवीय संवेदनाओं पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.
पीएमओ बोले, जांच कराएंगे: मामले को लेकर आरबीएम अस्पताल के पीएमओ डॉ नगेन्द्र भदौरिया का कहना है कि उन्हें इस घटना की जानकारी नहीं है. न तो किसी स्टाफ ने उन्हें सूचित किया और न ही परिजनों ने उच्च अधिकारियों से संपर्क किया. उन्होंने कहा कि मामला गंभीर है. पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटाकर जांच कराई जाएगी और यदि किसी स्तर पर लापरवाही सामने आती है, तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
पढ़ें: चूरू: शव को पोस्टमार्टम के लिए घंटों करना पड़ा इंतजार, डॉक्टरों की संवेदनहीनता आई सामने
एक महीने पहले डॉग ने काटा: डीग जिले के खोह क्षेत्र के नगला सुई निवासी करीब 73 वर्षीय तेज सिंह की मौत के बाद परिजनों ने आरबीएम अस्पताल प्रशासन और चिकित्सकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. बुजुर्ग के बेटे नाहर सिंह का आरोप है कि इलाज और राहत की गुहार के बावजूद मरीज को न तो भर्ती किया गया और न ही कोई राहत देने वाला उपचार उपलब्ध कराया गया. नाहर सिंह ने बताया कि करीब एक माह पहले पिता तेज सिंह को एक पागल डॉग ने काट लिया था. ग्रामीण क्षेत्र में वैद्यकीय कार्य करने वाले तेज सिंह ने इसे गंभीरता से नहीं लिया. उन्होंने स्वयं ही घाव पर पट्टी बांध ली और देसी उपचार शुरू कर दिया. कुछ दिनों तक स्थिति सामान्य रही, जिससे उन्हें लगा कि वे पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं. लेकिन रेबीज वायरस शरीर में धीरे-धीरे सक्रिय होता रहा. लगभग एक महीने बाद अचानक उनकी हालत बिगड़ने लगी. उन्हें पानी देखकर डर लगने लगा, हवा का झोंका भी असहनीय लगने लगा और बेचैनी बढ़ती चली गई. रेबीज के ये क्लासिक और अत्यंत गंभीर लक्षण थे.
पढ़ें: जोधपुर: कोरोना संदिग्ध मनोरोगी को डंडे से धकेल कर एंबुलेंस में बैठाया, वीडियो वायरल
इलाज की जगह मिला रेफरल: नाहर सिंह ने बताया कि गंभीर हालत में पिता तेज सिंह को पहले डीग अस्पताल लेकर पहुंचे. वहां प्राथमिक जांच के बाद उन्हें बेहतर उपचार के लिए भरतपुर के आरबीएम अस्पताल रेफर कर दिया गया. मृतक के बेटे नाहर सिंह का आरोप है कि आरबीएम अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने मरीज की ठीक से जांच तक नहीं की. दूर से ही स्थिति देखकर रेबीज होने की बात कही और जयपुर रेफर करने की सलाह दे दी. नाहर सिंह का कहना है कि उन्होंने और उनकी पत्नी ने डॉक्टरों से पिता को कम से कम कुछ राहत देने की गुहार लगाई. उनका आरोप है कि पत्नी ने चिकित्सकों के सामने हाथ जोड़कर और पैर छूकर भी अनुरोध किया कि मरीज को कोई इंजेक्शन या उपचार दे दिया जाए, ताकि उनकी पीड़ा कम हो सके, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी.
पढ़ें: मानवता शर्मसारः संवेदनहीन नागौर की पुलिस...शव को कचरे की गाड़ी में डालकर ले गई मोर्चरी
जयपुर ले जाने की कोशिश भी नाकाम: नाहर सिंह ने बताया कि चिकित्सकों की सलाह पर एम्बुलेंस से मरीज को जयपुर ले जाने का प्रयास किया. लेकिन रेबीज के गंभीर प्रभाव के कारण तेज सिंह बंद एम्बुलेंस में सफर नहीं कर पा रहे थे. हवा और घुटन से उनकी बेचैनी और बढ़ती गई. रास्ते में उनकी हालत लगातार बिगड़ने लगी. सेवर क्षेत्र तक पहुंचते-पहुंचते स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि परिजनों को एम्बुलेंस वापस भरतपुर मोड़नी पड़ी. उनका कहना है कि वे दोबारा आरबीएम अस्पताल पहुंचे और भर्ती करने की गुहार लगाई, लेकिन तब भी कोई राहत नहीं मिली.
पार्क में हुई मौत: नाहर सिंह का आरोप है कि पूरी रात वे मरीज को लेकर अस्पताल परिसर और आसपास भटकते रहे. इस दौरान किसी ने उनकी सुध नहीं ली. आखिरकार गुरुवार सुबह अस्पताल परिसर स्थित पार्क में तड़पते हुए ईश सिंह ने अपने बेटे की गोद में अंतिम सांस ली. आखिर में परिजन बिना पोस्टमार्टम के ही शव को लेकर गांव लौट गए.