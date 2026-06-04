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रेबीज के लक्षणों से तड़पने के बाद अस्पताल में पुत्र की गोद में बुजुर्ग की मौत, बेटे ने लगाया भर्ती नहीं करने का आरोप

भरतपुर: एक तरफ पागल डॉग के काटने के बाद अस्पताल जाने के बजाय देसी इलाज पर भरोसा करने की घातक भूल, दूसरी तरफ सरकारी अस्पताल की कथित संवेदनहीनता. इन दोनों के बीच फंसे 73 वर्षीय बुजुर्ग तेज सिंह की जिंदगी की डोर आखिरकार बेटे की गोद में टूट गई. रेबीज के खौफनाक लक्षणों से तड़प रहे बुजुर्ग को पहले डीग से भरतपुर रेफर किया गया. परिजनों का आरोप है कि आरबीएम अस्पताल में उन्हें न तो भर्ती किया गया और न ही कोई राहत देने वाला उपचार मिला. पूरी रात मदद की गुहार लगाने के बाद बुजुर्ग ने अस्पताल परिसर के पार्क में ही अपने बेटे की गोद में अंतिम सांस ली, जिससे चिकित्सा व्यवस्था और मानवीय संवेदनाओं पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

पीएमओ बोले, जांच कराएंगे: मामले को लेकर आरबीएम अस्पताल के पीएमओ डॉ नगेन्द्र भदौरिया का कहना है कि उन्हें इस घटना की जानकारी नहीं है. न तो किसी स्टाफ ने उन्हें सूचित किया और न ही परिजनों ने उच्च अधिकारियों से संपर्क किया. उन्होंने कहा कि मामला गंभीर है. पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटाकर जांच कराई जाएगी और यदि किसी स्तर पर लापरवाही सामने आती है, तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

मृतक के बेटे ने अस्पताल पर लगाए ये आरोप, देखें वीडियो (ETV Bharat Bharatpur)

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एक महीने पहले डॉग ने काटा: डीग जिले के खोह क्षेत्र के नगला सुई निवासी करीब 73 वर्षीय तेज सिंह की मौत के बाद परिजनों ने आरबीएम अस्पताल प्रशासन और चिकित्सकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. बुजुर्ग के बेटे नाहर सिंह का आरोप है कि इलाज और राहत की गुहार के बावजूद मरीज को न तो भर्ती किया गया और न ही कोई राहत देने वाला उपचार उपलब्ध कराया गया. नाहर सिंह ने बताया कि करीब एक माह पहले पिता तेज सिंह को एक पागल डॉग ने काट लिया था. ग्रामीण क्षेत्र में वैद्यकीय कार्य करने वाले तेज सिंह ने इसे गंभीरता से नहीं लिया. उन्होंने स्वयं ही घाव पर पट्टी बांध ली और देसी उपचार शुरू कर दिया. कुछ दिनों तक स्थिति सामान्य रही, जिससे उन्हें लगा कि वे पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं. लेकिन रेबीज वायरस शरीर में धीरे-धीरे सक्रिय होता रहा. लगभग एक महीने बाद अचानक उनकी हालत बिगड़ने लगी. उन्हें पानी देखकर डर लगने लगा, हवा का झोंका भी असहनीय लगने लगा और बेचैनी बढ़ती चली गई. रेबीज के ये क्लासिक और अत्यंत गंभीर लक्षण थे.