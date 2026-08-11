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रेवाड़ी में आवारा पशुओं की चपेट में आने से स्कूटी सवार बुजुर्ग की मौत, 7 महीने में दूसरी घटना

रेवाड़ी: सेक्टर 4 में स्कूटी सवार सेना से रिटायर्ड कैप्टन की आवारा पशुओं की चपेट में आने से मौत हो गई. घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. जिसमें बुजुर्ग स्कूटी पर जाता दिखाई दे रहा है. अचानक से दो आवारा पशु लड़ते हुए वहां पहुंचे और स्कूटी उनकी चपेट में आ गई. इस हादसे में बुजुर्ग की मौत हो गई. सूचना मिलती ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और सिविल अस्पताल में बुजुर्ग के शव का पोस्टमार्टम कराया.

आवारा पशुओं की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत: रेवाड़ी शहर में गाय के हमले से 7 महीने बाद फिर से दूसरी वारदात हुई है. स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर में सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं की समस्या लंबे समय से बनी हुई है. प्रशासन द्वारा आवारा पशुओं को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए जाते. जिसके कारण इस तरह के हादसे लगातार हो रहे हैं. कैप्टन जगराम यादव की मौत के बाद एक बार फिर प्रशासन की कार्यप्रणाली और आवारा पशुओं की समस्या को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं.

लड़ते हुए आचानक सड़क पर आए आवारा पशु: रेवाड़ी सेक्टर-4 निवासी कैप्टन जगराम यादव अपनी स्कूटी पर सवार होकर सब्जी लेने के लिए जा रहे थे. तभी अचानक सामने से लड़ते हुए आए दो आवारा पशुओं से उनके स्कूटी की टक्कर हो गई. जिससे मौके पर गिर गए गिरने के वक्त उनके सिर में गहरी चोट लगी. उपचार के दौरान मौत हो गई. लोगों के मुताबिक रेवाड़ी शहर के सेक्टर चार पर सैकड़ों की संख्या में आवारा पशु खड़े रहते हैं.