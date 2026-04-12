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खेत पर फसल काटने गए थे बुजर्ग, हमला कर मधुमक्खियों ने कर दी ये हालत

उमरिया जिले के इंदवार थाना क्षेत्र अंतर्गत पनपथा गांव की घटना. गेहूं की फसल की कटाई के बाद फसल का बोझा बनाने के दौरान हादसा.

Bee attack on Elderly man Umaria
बुजुर्ग पर मधुमक्खियों का हमला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 12, 2026 at 11:01 PM IST

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उमरिया: उमरिया जिले में एक डरा देने वाली घटना सामने आई है. यूं तो मधुमक्खियों के छत्ते अक्सर पेड़ों पर लगे ही रहते हैं लेकिन किसी को क्या पता था कि खेत पर काम करने गए वृद्ध के लिए यही मधुमक्खियां काल बन जाएंगी. यहां मधुमक्खियों ने एक बुजुर्ग पर जानलेवा हमला कर दिया जिसमें उसकी मौत हो गई.

घटना उमरिया जिले के इंदवार थाना क्षेत्र अंतर्गत पनपथा गांव की है, जहां मधुमक्खियों ने एक बुजुर्ग पर हमला कर दिया. बताया जा रहा है गोविंद जायसवाल (65) का उनके घर से कुछ ही दूरी पर उनका खेत है. खेत में इन दिनों गेहूं की फसल लगी हुई है जिसकी कटाई और फिर उसके बाद फसल का बोझा बनाने वह खेत पर गए थे. वहीं खेत के पास एक बरगद का पेड़ भी है. पेड़ पर मधुमक्खियों का बड़ा सा छत्ता लगा हुआ था.

उमरिया जिले के इंदवार थाना क्षेत्र अंतर्गत पनपथा गांव की घटना

बताया जा रहा है कि अचानक मधुमक्खियां आक्रामक हो गईं और उन्होंने किसान पर हमला कर दिया. मधुमक्खियां ने झुंड बनाकर गोविंद पर हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए. हमले के दौरान उन्होंने मदद के लिए आवाज भी लगाई, लेकिन खेत सुनसान इलाके में था, वहां पर कोई नहीं था. इसी वजह से समय पर वहां सहायता के लिए कोई नहीं पहुंच सका.

मधुमक्खियों के लगातार डंक मारने से बिगड़ गई उनकी हालत

मधुमक्खियों के लगातार डंक मारने से उनकी हालत बिगड़ गई और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया. घटना की जानकारी जैसे ही उनके परिजनों को लगी ग्रामीण और परिजन मौके पर पहुंचे. लेकिन जब तक वे लोग बुजुर्ग की मदद कर पाते उनकी मौत हो चुकी थी. पनपथा ग्राम पंचायत के सरपंच मूलचंद ने बताया कि यह हादसा गेहूं कटाई के बाद फसल का बोझा बांधते समय हुआ. जब बुजुर्ग गेहूं कटाई के बाद फसल का बोझा बांध रहे थे. घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है।

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