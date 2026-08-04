पोते के नामकरण की दावत में सब्जी पर विवाद; मारपीट के बीच दादा की मौत, 4 पर हत्या का केस
धर्मपाल की तहरीर पर विजय, विनोद, मानसिंह और मुकेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज, आरोपियों की तलाश जारी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 4, 2026 at 6:03 PM IST
बरेली : फतेहगंज पूर्वी थाना क्षेत्र के रधौली कला गांव में एक नामकरण संस्कार की दावत के दौरान सब्जी लेने को लेकर विवाद हो गया. मामूली कहासुनी देखते ही देखते मारपीट में बदल गई, जिससे एक बुजुर्ग की तबीयत अचानक बिगड़ गई. परिजन उन्हें तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
इंस्पेक्टर राजकुमार सिंह ने कहा कि शिकायत में बताया गया है कि 3 अगस्त की रात धर्मपाल के छोटे भाई के बेटे के नामकरण संस्कार की दावत चल रही थी. इसी दौरान खाना बन रहे स्थान से सब्जी लेने को लेकर विवाद शुरू हो गया. आरोप है कि कहासुनी के बीच एक युवक ने गुस्से में थाली फेंक दी, जिससे विवाद और बढ़ गया.
आरोप है कि कुछ ही देर में दूसरे पक्ष के लोग भी मौके पर पहुंच गए और दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई. बीच-बचाव करने पहुंचे कई लोग भी झगड़े में घायल हो गए. इसी दौरान धर्मपाल के पिता अचानक बेहोश होकर गिर पड़े. परिजन उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके.
इंस्पेक्टर राजकुमार सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. धर्मपाल की तहरीर पर विजय, विनोद, मानसिंह और मुकेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल आरोपियों की तलाश भी जारी है.
लखनऊ में सिक्योरिटी गार्ड की संदिग्ध मौत, हत्या की आशंका
लखनऊ में बीकेटी क्षेत्र के कोटवा गांव निवासी युवक सोमेंद्र की संदिग्ध हालात में मौत हो गई. परिजनों का आरोप है कि जमीन हड़पने के विवाद में उसे जहर देकर मारा गया है. मृतक के भाई अमित शुक्ला के अनुसार, सोमवार शाम करीब 6:00 बजे सोमेंद्र अपने दोस्त सुमित शर्मा के साथ निकले थे और रात 11:00 बजे नशे की हालत में घर लौटे. मंगलवार सुबह सोमेंद्र बिस्तर पर अचेत मिले. उसके बाद उनकी पत्नी अंजलि शुक्ला बेसुध अवस्था में उन्हें साढ़ामऊ संयुक्त अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.
परिजनों का आरोप है कि सुमित शर्मा और विवेक मिश्रा ने शराब में कोई जहरीला पदार्थ मिलाकर उन्हें पिला दिया है. परिजनों ने बताया कि सोमेंद्र की 1300 वर्ग फीट जमीन का विवेक मिश्रा से विवाद चल रहा था. उपनिरीक्षक शैलेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि मृतक के परिजनों ने जहरीला पदार्थ खिलाकर हत्या करने की आशंका जताई है. शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. पिलहाल मामले में जांच जारी है.
सहारनपुर : देवबंद में युवक की संदिग्ध मौत, हत्या का आरोप
सहारनपुर में देवबंद के मोहल्ला मुल्तानियान में साहिल नामक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है. उसके परिजनों का कहना है कि नगर का ही एक युवक, साहिल को घर से बुलाकर ले गया था, जहां उसके साथ मारपीट की गई और उसे जहर देकर घर के पास छोड़ दिया गया.
घबराए परिजन तुरंत उसे स्थानीय चिकित्सक के पास लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया, लेकिन मुजफ्फरनगर पहुंचने से पहले ही साहिल ने दम तोड़ दिया. पीड़ित परिजनों का कहना है कि साहिल की मौत सामान्य नहीं, बल्कि सुनियोजित साजिश का परिणाम है. उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है.
इधर देवबंद सीओ अमित नागर का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और घटना से जुड़े हर पहलू की जांच भी की जा रही है. किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा.
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