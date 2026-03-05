ETV Bharat / state

खाट के पास रखी अंगीठी बनी जानलेवा, धुएं से दम घुटा, बूंदी में मजदूर की मौत

बुजुर्ग ने सर्दी से बचने के लिए अंगीठी अपनी खाट के नीचे रख ली, जिससे उसका दम घुट गया. वहीं, बूंदी में भी हादसा...

Elderly man dies due to suffocation
मौके पर पहुंचती पुलिस (ETV Bharat Udaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 5, 2026 at 7:55 PM IST

2 Min Read
उदयपुर/बूंदी: जिले के पानरवा थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ठंड से बचने के लिए कमरे में रखी सुलगती आग के धुएं से दम घुटने के कारण बुजुर्ग की जान चली गई. घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है.

पानरवा थानाधिकारी भागीरथ बुंदेला ने बताया कि मृतक की पहचान भेरूलाल वाल्मीकि (65) के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार, भेरूलाल बुधवार को दिनभर शराब के नशे में था. शाम को घर लौटने के बाद उसका पत्नी के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया. विवाद बढ़ने पर उसने गुस्से में कमरे की कुंडी अंदर से बंद कर ली और खाट पर जाकर सो गया.

बुंदेला ने बताया कि रात के समय ठंड से बचने के लिए भेरूलाल ने अपनी खाट के पास ही सुलगती हुई तगारी या अंगीठी रख ली थी. कमरा पूरी तरह बंद होने के कारण धीरे-धीरे धुआं पूरे कमरे में भर गया. गहरी नींद और नशे की हालत में होने के कारण भेरूलाल को स्थिति का अंदाजा नहीं हो सका और दम घुटने से उसकी मौत हो गई. इस दौरान अंगीठी से निकली चिंगारी के कारण खाट ने भी आग पकड़ ली, जिससे उसका शरीर आंशिक रूप से झुलस गया. सुबह काफी देर तक कमरे का दरवाजा नहीं खुलने और अंदर से जलने की गंध आने पर परिजनों और पड़ोसियों को शक हुआ. उन्होंने पुलिस को सूचना दी.

ट्रेन से गिरकर मजदूर की मौत: बूंदी में घर लौट रहे मजदूर की ट्रेन से गिरकर मौत हो गई. दाईखेड़ा थाना क्षेत्र में रेलवे पटरी पर मिले युवक के शव की पहचान उसके बड़े भाई ने की. एएसआई कैलाश मीणा ने बताया कि मृतक राजेश जाटव (30) करौली जिले के फोजीपुरा का रहने वाला था. वह बिजोलिया में पट्टी-फर्सी लगाने का काम करता था और त्योहार मनाने अपने गांव लौट रहा था. वह कोटा-पटना ट्रेन से जा रहा था, तभी अचानक ट्रेन से गिर गया. राजेश विवाहित था और उसके दो बेटे व दो बेटियां हैं. पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया.

