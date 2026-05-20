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रायपुर के होटल में बुजुर्ग की संदिग्ध मौत, बिहार का रहने वाला था शख्स

रायपुर : बुधवार को रायपुर के गंज थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग की संदिग्ध हालत में लाश मिली है. यह लाश फाफाडीह के रंजीत होटल से बरामद हुई है. पुलिस ने केस की जांच तेज कर दी है. पुलिस के मुताबिक मृतक बुजुर्ग का नाम भ्रमार कुमार चटर्जी है जो बिहार के पटना का रहने वाला था. होटल रंजीत के एक कमरे में रुका हुआ था. होटल स्टाफ ने कमरे की जांच की तो बुजुर्ग व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में बिस्तर पर पड़ा हुआ मिला. जिसके बाद उसे अस्पताल लाया गया जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. प्रारंभिक जांच में पुलिस ने बताया कि बुजुर्ग की मौत हार्ट अटैक से हो सकती है. पुलिस ने कहा है कि मौत के असल वजहों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद होगा.

गंज थाना प्रभारी दीपक पासवान ने बताया कि मृतक बुजुर्ग का बाईपास सर्जरी हुआ था. होटल की लाबी में बैठा हुआ था. इसके बाद उसने होटल के स्टाफ से कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है. मेरे रूम में पानी भेज देना. बेहोशी और अधमरा होने की स्थिति में उसे अस्पताल लाया गया जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस के मुताबिक होटल से अस्पताल ले जाने के दौरान बुजुर्ग की मौत रास्ते में ही हो चुकी थी. मृतक की पत्नी ने पुलिस को बताया कि उसका हार्ट का बाईपास सर्जरी हुआ था. उसका इलाज चल रहा था. पुलिस ने आशंका जताई है कि बुजुर्ग की मौत हार्ट अटैक से हो सकती है. फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद ही इस पूरे मामले पर कुछ कहा जा सकता है.

बुजुर्ग की संदिग्ध परीस्थिति में मौत के बाद पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है. होटल के स्टाफ से भी बयान दर्ज किया जा रहे हैं. आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की भी जांच पुलिस कर रही है. ताकि बुजुर्ग की मौत की सही वजह का पता चल सके. लेकिन जब तक इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाता तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता.