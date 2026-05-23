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क्या आधार कार्ड ना होने पर हुई बुजुर्ग की मौत ?, चरखी दादरी सिविल अस्पताल का क्या है सच ?

चरखी दादरी के सिविल अस्पताल में आधार कार्ड ना होने की वजह से मौत पर सीएमओ ने सफाई दी है.

Elderly man dies at Charkhi Dadri Civil Hospital for not having Aadhaar card CMO Clarifies
क्या आधार कार्ड ना होने पर हुई बुजुर्ग की मौत ? (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 23, 2026 at 5:50 PM IST

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Updated : May 23, 2026 at 6:10 PM IST

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चरखी दादरी : हरियाणा के चरखी दादरी के उधम सिंह जैन सिविल अस्पताल में एक बुजुर्ग की मौत को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. मीडिया में आई खबर और वायरल फोटो के बाद प्रशासन हरकत में आ गया. मामले में एसडीएम डॉ. विरेंद्र सिंह खुद सिविल अस्पताल पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जांच की. उन्होंने अस्पताल स्टाफ, ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारियों और सीएमओ डॉ. नरेंद्र कुमार से बातचीत कर जानकारी ली. साथ ही पूरे मामले की जांच रिपोर्ट तैयार कर आला अधिकारियों को भेजने की बात कही है.

आधार कार्ड ना होने पर मौत का कथित दावा : एक वायरल खबर में आरोप लगाया गया कि भगवा चोला पहने एक बुजुर्ग को पेट में तेज दर्द होने पर अस्पताल लाया गया था, लेकिन आधार कार्ड नहीं होने के कारण उनका सीटी स्कैन नहीं किया गया. आरोप था कि बुजुर्ग करीब चार घंटे तक अस्पताल में तड़पते रहे और इलाज नहीं मिलने के कारण उनकी मौत हो गई. इस दौरान उठने की कोशिश में वे कई बार गिरे भी. घटना को लेकर सोशल मीडिया पर अस्पताल प्रशासन के खिलाफ लोगों में भारी रोष देखने को मिला.

चरखी दादरी सिविल अस्पताल का क्या है सच ? (ETV Bharat)

सीएमओ ने आरोपों को बताया गलत : दूसरी ओर सिविल सर्जन डॉ. नरेंद्र कुमार ने वायरल आरोपों को गलत बताया है. उन्होंने बताया कि मामला आधार कार्ड से जुड़ा नहीं था. उनके अनुसार बुजुर्ग को हार्ट अटैक आया था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई. सीएमओ ने कहा कि अस्पताल प्रशासन ने अपने स्तर पर पूरे मामले की जांच की है और अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले गए हैं. सीएमओ के अनुसार जांच में अस्पताल स्टाफ की किसी प्रकार की लापरवाही सामने नहीं आई है. उन्होंने कहा कि पूरे घटनाक्रम से संबंधित सबूत और सीसीटीवी फुटेज की जानकारी एसडीएम को उपलब्ध करा दी गई है. वहीं प्रशासनिक जांच के बाद ही मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो पाएगी.

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Last Updated : May 23, 2026 at 6:10 PM IST

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