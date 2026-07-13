पेट दर्द पर भर्ती वृद्ध की जेएलएन अस्पताल में मौत, परिजन बोले-गलत रिपोर्ट के आधार पर किया इलाज, स्टाफ पर लापरवाही का आरोप
शाहपुरा निवासी मृतक के परिजन बोले, स्टाफ ने लापरवाही से गलत रिपोर्ट के आधार पर किया किडनी का इलाज.
Published : July 13, 2026 at 3:07 PM IST
अजमेर: संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल में एक वृद्ध की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए. परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में स्टाफ की लापरवाही के कारण वृद्ध की जांच रिपोर्ट बदल गई. इसके चलते वृद्ध का गलत इलाज करने से मौत हो गई. परिजन बोले, वृद्ध को पेट दर्द होने पर अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जबकि गलत रिपोर्ट के आधार पर उसका किडनी का इलाज दिया गया. मृतक भीलवाड़ा के शाहपुरा का किसान भंवरलाल कीर था.
इधर जेएलएन अस्पताल के अधीक्षक डॉ. अरविंद खरे ने बताया कि मृतक भंवरलाल के परिजनों से शिकायत मिली है. इसमें अस्पताल स्टाफ पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए गए हैं. डॉ. खरे ने कहा, मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष डॉ मणिराम कुमार के नेतृत्व में जांच कमेटी बनाई है. कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी. मृतक भंवर लाल के बेटे पप्पू लाल ने बताया कि उसके पिता का भीलवाड़ा में एमजीएच अस्पताल में इलाज चल रहा था. चिकित्सकों ने 9 जुलाई को उसे अजमेर के जेएलएन अस्पताल रेफर कर दिया. अस्पताल में जांच के बाद पिता को वार्ड में शिफ्ट कर दिया. पिता की सेहत में काफी सुधार था और वे खाने-पीने लगे थे. 10 जुलाई से वार्ड में अलग ही उपचार देना शुरू कर दिया. इससे उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी. उन्होंने परिजनों को पहचाना बंद कर दिया. बहकी बहकी बातें करने लगे. रात भर दर्द से तड़पते रहे और अस्पताल से भागने की कोशिश की. मृतक के पुत्र पप्पूलाल का आरोप है कि पिता की हालत खराब होने पर मौजूद स्टाफ को भी जानकारी दी, लेकिन उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया.
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अलग-अलग बीमारी बताते रहे चिकित्सक: मृतक भंवरलाल के पुत्र पप्पू लाल ने बताया कि मरीज की हालत बिगड़ने पर चिकित्सक अलग-अलग बीमारियां बताते रहे. एक चिकित्सक ने दिमाग में टीबी होने का हवाला देते रीढ़ की हड्डी से सैंपल लेने को कहा. दूसरे चिकित्सक ने पेट में कैंसर होने की बात कही.
गलत रिपोर्ट के आधार पर इलाज: पप्पू लाल का आरोप है कि चिकित्सा फाइल में रखी गलत रिपोर्ट के आधार पर गलत इलाज दे रहे थे. 12 जुलाई को पिता की हालत ज्यादा गंभीर हो गई, तब आईसीयू में भर्ती करने को कहा गया, लेकिन किसी ने सहयोग नहीं किया. ट्रॉली और ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर भी परेशान होते रहे. ऑक्सीजन का भरा सिलेंडर लाने और भंवरलाल को आईसीयू में शिफ्ट करने के दौरान ही पिता ने दम तोड़ दिया. चिकित्सकों ने जांच पड़ताल के बाद भंवरलाल को मृत घोषित कर दिया.
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कोतवाली में दी रिपोर्ट: परिजनों ने अस्पताल में स्टाफ की लापरवाही के खिलाफ कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है. उधर, कोतवाली थाना प्रभारी अनिल देव ने बताया कि मृतक भंवरलाल कीर के पुत्र पप्पू लाल की ओर से शिकायत मिली है. मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम करा रहे हैं. पुलिस प्रकरण में जांच कर रही है.
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