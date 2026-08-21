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जंगली मशरूम खाने से बुजुर्ग की बिगड़ी तबीयत, इलाज के दौरान तोड़ा दम, परिवार में छाया मातम

पिथौरागढ़ में जंगली मशरूम खाने से एक बुजुर्ग की तबीयत खराब होने पर परिजन हॉस्पिटल ले गए. जहां बुजुर्ग की मौत हो गई.

Pithoragarh Wild Mushroom
प्रतीकात्मक फोटो (Photo-CANVA)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 21, 2026 at 11:11 AM IST

3 Min Read
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पिथौरागढ़: सीमांत जिले पिथौरागढ़ में जंगली मशरूम जानलेवा साबित हो रहा है. फिर भी लोग इसका सेवन करना नहीं छोड़ रहे हैं. जंगली मशरूम खाने से एक बुजुर्ग को अपनी जान गंवानी पड़ी है. जंगली मशरूम खाने से तबीयत बिगड़ी तो परिजनों ने बुजुर्ग को जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी.

जिले खितोली छेड़ा निवासी 69 वर्षीय धरम सिंह अपने खेतों में उगा जंगली मशरूम लाए और इसकी सब्जी बनाकर खाई. रात का भोजन कर वह सो गए. बीते दिन तड़के तीन बजे के करीब उनके पेट में तेज दर्द हुआ तो परिजन उन्हें लेकर जिला अस्पताल पहुंचे. जहां ईएमओ डॉ. अब्दुल ने उनका इलाज शुरू किया. कुछ देर बाद ही इलाज के दौरान बुजुर्ग की मौत हो गई. पीएमएस डॉ. डीपी सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया में जंगली मशरूम खाने से बुजुर्ग की मौत हुई है. अन्य परिजनों ने मशरूम की सब्जी नहीं खाई इससे वे सुरक्षित बच गए.

सीमांत जिले में जंगली मशरूम खाने से लोग काल के गाल में समा रहे हैं. अंदाजा लगाया जा सकता है कि पिछले एक दशक में सात लोगों की जंगली मशरूम खाने से मौत हो चुकी है. इसके बाद लोग जागरूकता नहीं दिखा रहे हैं. वहीं जंगली मशरूम खाने से पेट में तेज दर्द व मरोड़, उल्टी होना, शरीर में पानी की कमी, चक्कर आना, भ्रमित होना, त्वचा या आंखों का पीला पड़ना, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है.

जंगली मशरूम के सेवन के बाद शीघ्र अस्पताल जाएं और मशरूम का बचा हुआ टुकड़ा या फोटो चिकित्सक को दिखाएं, उल्टी रोकने की दवा न लें. जिले में मानसूनी बारिश के बाद कई प्रकार के जंगली मशरूम उगते हैं, लोगों को जंगली मशरूम का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए, इसके सेवन से जान भी जा सकती है.
-डॉ. डीपी सिंह, पीएमएस, जिला अस्पताल, पिथौरागढ़-

गौर हो कि पिछले माह 19 जुलाई को जम्कू में एक ही परिवार के पांच सदस्यों की जंगली मशरूम खाने से तबीयत बिगड़ गई. परिजन सभी को लेकर सीएचसी धारचूला पहुंचे. चिकित्सकों ने गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर किया. पांचों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां चार दिनों तक इलाज चलने के बाद सभी को बचा लिया गया. वहीं पिछले वर्ष चंडाक में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज में मजदूरी करने वाले मजदूर, उसकी पत्नी, बेटा और बेटी की जंगली मशरूम खाने से तबीयत बिगड़ गई. चारों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया जहां लंबे इलाज के बाद वे ठीक हुई.

पिथौरागढ़ जिले में पिछले करीब एक दशक में जंगली मशरूम खाने से कम से कम 6 लोगों की मौत सामने आ चुकी है. इनमें साल 2016 में देवलथल तहसील के बमडोली गांव में दो बच्चों की मौत हुई थी. साल 2017 में धारचूला के बालिंग गांव में एक नेपाली मजदूर की मौत हुई थी, जबकि छह अन्य बीमार हुए थे. साल 2018 में गणाई गंगोली के पोखरी गांव में एक ग्रामीण की मौत हुई थी. 2025 में मुनस्यारी के धापा गांव में जंगली मशरूम खाने के बाद नानी कुंती देवी और उनकी नातिन दीया की मौत हुई.

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