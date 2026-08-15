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बहरोड़ में चाइनीज मांझे से कटा बुजुर्ग का गला, अस्पताल ले जाते समय मौत

बहरोड़ का जिला अस्पताल ( ETV Bharat Behror )

बहरोड़: क्षेत्र के बीघाना गांव के पास चाइनीज मांझे की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की दर्दनाक मौत का मामला सामने आया है. हादसे के बाद गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग को उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई. घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है और लोगों में चाइनीज मांझे को लेकर आक्रोश भी देखने को मिल रहा है. जिला अस्पताल के डॉक्टर पुनीत तिवाड़ी ने बताया कि बहरोड़ कस्बे की शक्ति विहार कॉलोनी निवासी बुजुर्ग लखपत बाजार से सामान लेकर अपने घर की ओर जा रहे थे. इसी दौरान रास्ते में वह चाइनीज मांझे की चपेट में आ गए. मांझा उनके गले में फंस गया, जिससे गले पर गंभीर चोट आई. अचानक हुए इस हादसे के बाद बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े. हादसे की सूचना मिलते ही आसपास मौजूद लोग मौके पर पहुंचे और घायल बुजुर्ग को तत्काल अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की. उनकी हालत गंभीर होने के कारण उन्हें जिला अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में बुजुर्ग लखपत ने दम तोड़ दिया.