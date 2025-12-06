ETV Bharat / state

संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से बुजुर्ग की मौत, पुलिस जांच में जुटी

रामनगर: उत्तराखंड के नैनीताल जिले में 78 साल के व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई. प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का लग रहा है. फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

रक्सपाल के दोनों बेटे विदेश में रहते है: जानकारी के मुताबिक 78 साल के रक्सपाल सिंह पूरेवाल रामनगर कोतवाली क्षेत्र के उमेदपुर गांव में अपनी पत्नी के साथ रहते थे. रक्सपाल सिंह पूरेवाल के दो बेटे है. दोनों बेटे विदेश एक कनाडा और दूसरा अमेरिका में रहता है. घर की देखरेख के लिए रक्सपाल सिंह एक युवक को रखा हुआ है. रक्सपाल सिंह के पास अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर भी है.

रक्सपाल सिंह ने आत्मघाती कदम उठाया: वहीं इस मामले में एसपी सिटी मनोज कत्याल ने कहा कि पुलिस को आज शनिवार 6 दिसंबर सुबह सूचना मिली थी कि उमेदपुर गांव निवासी रक्सपाल सिंह ने आत्मघाती कदम उठाया है. पुलिस जब मौके पर पहुंची तो रक्सपाल सिंह की मौत हो चुकी है.

पुलिस तमाम एंगल से मामले की जांच कर रही: पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई की. इसके साथ ही फॉरेंसिक टीम (FSL) को मौके पर बुलाया गया है. सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है. तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.