संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से बुजुर्ग की मौत, पुलिस जांच में जुटी

उत्तराखंड के रामनगर में बुजुर्ग की गोली लगने से मौत हो गई. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

घटना स्थल पर पहुंची पुलिस. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 6, 2025 at 5:42 PM IST

रामनगर: उत्तराखंड के नैनीताल जिले में 78 साल के व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई. प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का लग रहा है. फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

रक्सपाल के दोनों बेटे विदेश में रहते है: जानकारी के मुताबिक 78 साल के रक्सपाल सिंह पूरेवाल रामनगर कोतवाली क्षेत्र के उमेदपुर गांव में अपनी पत्नी के साथ रहते थे. रक्सपाल सिंह पूरेवाल के दो बेटे है. दोनों बेटे विदेश एक कनाडा और दूसरा अमेरिका में रहता है. घर की देखरेख के लिए रक्सपाल सिंह एक युवक को रखा हुआ है. रक्सपाल सिंह के पास अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर भी है.

रक्सपाल सिंह ने आत्मघाती कदम उठाया: वहीं इस मामले में एसपी सिटी मनोज कत्याल ने कहा कि पुलिस को आज शनिवार 6 दिसंबर सुबह सूचना मिली थी कि उमेदपुर गांव निवासी रक्सपाल सिंह ने आत्मघाती कदम उठाया है. पुलिस जब मौके पर पहुंची तो रक्सपाल सिंह की मौत हो चुकी है.

पुलिस तमाम एंगल से मामले की जांच कर रही: पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई की. इसके साथ ही फॉरेंसिक टीम (FSL) को मौके पर बुलाया गया है. सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है. तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

घर के अंदर से आई थी गोली चलने की आवाज: घर में काम करने वाले सुभाष ने बताया कि वह सुबह घर के आंगन में एक पेड़ की लोपिंग कर रहा था. पास ही ताई यानी मृतक की पत्नी बैठी थीं. तभी अचानक घर के अंदर से गोली चलने की आवाज आई. वह तुरंत घर के अंदर दौड़ा, जहां देखा कि रक्सपाल सिंह ने लहूलुहान हालत में पड़े है. इसके बाद उसने शोर मचाया और पड़ोसियों को सूचना दी.

डिप्रेशन की दवाएं ले रहे थे रक्सपाल: पड़ोसी प्रमजोत सिंह ने बताया कि रक्सपाल सिंह कुछ समय से डिप्रेशन की दवाएं ले रहे थे. शायद इसी वजह से उन्होंने आत्महत्या की हो. फिलहाल पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है. आत्महत्या के पीछे की असली वजह क्या थी, यह जांच के बाद ही साफ हो पाएगा.

