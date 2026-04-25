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झांसी में दर्दनाक सड़क हादसा : पुलिसकर्मियों की थार ने स्कूटी सवार बुजुर्ग को कुचला, मौत

लोगों ने बताया कि थार में पुलिस की वर्दी में 4 से 5 लोग बैठे हुए थे. एक्सीडेंट के बाद वह मौके से भाग गए.

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झांसी में दर्दनाक सड़क हादसा : पुलिसकर्मियों से सवार थार ने स्कूटी सवार बुजुर्ग को कुचला, मौत (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 25, 2026 at 6:45 PM IST

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झांसी: झांसी से एक बेहद दुखद और आक्रोश पैदा करने वाली खबर सामने आई है, जहां महिंद्रा थार का कहर देखने को मिला है. तेज रफ्तार थार ने एक बुजुर्ग की जान ले ली. हैरानी की बात ये है कि इस थार में कोई आम नागरिक नहीं, बल्कि 4 पुलिसकर्मी सवार थे. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

झांसी में दर्दनाक सड़क हादसा : पुलिसकर्मियों से सवार थार ने स्कूटी सवार बुजुर्ग को कुचला, मौत (Video Credit; ETV Bharat)

जानकारी के अनुसार घटना बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी परिसर में बीएड विभाग के पास की है, जहां यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड सहायक कुलसचिव मनीराम वर्मा (70) पुत्र वंशीधर वर्मा, परिसर में अपने बेटे के साथ रहते थे. परिजनों ने बताया कि शनिवार को वह स्कूटी लेकर कहीं जा रहे थे, जैसे ही वह बीएड विभाग के पास पहुंचे, तभी होमगार्ड परीक्षा में ड्यूटी करने आए 4 पुलिसवाले तेज रफ्तार से थार को दौड़ाते हुए आए और उन्हें चपेट में ले लिया.

घटना के बाद लोगों ने परिजनों को बुजुर्ग के हादसे की जानकारी दी. मौके पर पहुंचे उनके बेटे गिरीश ने बताया कि जब हम लोग पहुंचे तो कार, स्कूटी पर चढ़ी हुई थी और मौके पर घिसटने के भी निशान थे. तुरंत ही उन्हें निकालकर मेडिकल कॉलेज भेजा गया. लोगों ने बताया कि थार में पुलिस की वर्दी में 4 से 5 लोग बैठे हुए थे. एक्सीडेंट के बाद वह मौके से भाग गए. फिलहाल नवाबाद थाना प्रभारी रवि श्रीवास्तव ने बताया कि थार और स्कूटी को कब्जे में ले लिया गया है. मामले की जांच की जा रही है.

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