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गूगल मैप से रास्ता भटककर गली में पहुंचा ट्रक, नमाज पढ़ने जा रहे बुजुर्ग को कुचला, CCTV में कैद घटना

हरिद्वार: ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में एक ट्रक द्वारा बुजुर्ग को कुचलने की घटना सीसीटीवी कैमरे मे कैद हो गई. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि सुबह सवेरे गुगल मैप के जरिए हरिद्वार में ट्रक चालक रास्ता भटक गया और हाईवे से गलियों में पहुंच गया. उसी दौरान उसने मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहे सेवादार बुजुर्ग को कुचल दिया. जिससे मौके पर ही सेवादार की दर्दनाक मौत हो गई. पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमॉर्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा. वहीं पुलिस ने पीलीभीत निवासी ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया है.

पुलिस के अनुसार, घटना 19 मई मंगलवार सुबह 5:30 बजे की है. यहां एक ट्रक चालक गूगल मैप के जरिए रास्ता भटक गया और ज्वालापुर की गलियों आ गया. उसी दौरान अंसारी मार्केट स्थित हुसैनिया मस्जिद में सेवा करने वाले करीब 75 वर्षीय नूर मोहम्मद उर्फ नूरा रोजाना की तरह मस्जिद जा रहे थे. इस बीच बाजार में पहुंचे ट्रक ने उन्हें अपनी चपेट में लेते हुए कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई. हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी.

मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवाया. आसपास के लोगों की मानें तो ट्रक की रफ्तार तेज थी और चालक बाजार के रास्तों से अनजान दिखाई दे रहा था. पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि चालक गूगल मैप के सहारे चलते हुए गलती से अंदरूनी बाजार में पहुंच गया था. यह घटना पास में ही लगे एक सीसीटीवी कैमरे मे कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.