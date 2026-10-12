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उदयपुर में क्रेन ने पीछे से मारी टक्कर...बुजुर्ग की मौत, ड्राइवर फरार...सीसीटीवी में कैद घटना

वृद्ध को टक्कर मारती क्रेन का फुटेज ( ETV Bharat Udaipur )

उदयपुर: शहर के बड़गांव थाना क्षेत्र के बड़ी गांव स्थित मोया चौराहे पर सोमवार दोपहर दर्दनाक हादसा हुआ, जब 75 वर्षीय बुजुर्ग को क्रेन ने कुचल दिया. बुजुर्ग की मौत हो गई. हादसे के बाद क्रेन चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया. घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें क्रेन पैदल जा रहे बुजुर्ग को पीछे से टक्कर मारती नजर आ रही है.