उदयपुर में क्रेन ने पीछे से मारी टक्कर...बुजुर्ग की मौत, ड्राइवर फरार...सीसीटीवी में कैद घटना
फुटेज में हादसे के बाद चालक क्रेन से उतरता दिखा. करीब 30 सेकंड टायर के नीचे पड़े बुजुर्ग को देखा और फिर भाग गया.
Published : October 12, 2026 at 7:43 PM IST
उदयपुर: शहर के बड़गांव थाना क्षेत्र के बड़ी गांव स्थित मोया चौराहे पर सोमवार दोपहर दर्दनाक हादसा हुआ, जब 75 वर्षीय बुजुर्ग को क्रेन ने कुचल दिया. बुजुर्ग की मौत हो गई. हादसे के बाद क्रेन चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया. घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें क्रेन पैदल जा रहे बुजुर्ग को पीछे से टक्कर मारती नजर आ रही है.
बड़गांव थानाधिकारी हितेश यादव ने बताया कि अंबालाल माली (75) किसी काम से घर से बाहर निकले थे. इसी दौरान मोया चौराहे पर पीछे से क्रेन ने उन्हें टक्कर मार दी. टक्कर लगने के बाद बुजुर्ग क्रेन के टायरों के नीचे आ गए और मौके पर ही मौत हो गई.
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30 सेकंड टायर के नीचे देखता रहा चालक: पुलिस के अनुसार, सीसीटीवी फुटेज में हादसे के बाद चालक क्रेन से नीचे उतरता दिख रहा है. वह करीब 30 सेकंड टायर के नीचे पड़े बुजुर्ग को देखता रहा. इसके बाद चालक मौके से भाग गया. घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए. हादसे को लेकर लोगों में रोष नजर आया. लोगों ने चालक के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की. स्थानीय लोगों ने चालक पर लापरवाही से क्रेन चलाने का आरोप भी लगाया.
क्रेन जब्त, चालक की तलाश में पुलिस: सूचना मिलने पर बड़गांव थाना पुलिस पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया. पुलिस ने शव को एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी भिजवाया. थानाधिकारी यादव के अनुसार, हादसे में शामिल क्रेन जब्त कर ली है. फरार चालक की तलाश है.
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