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पलामू के रामगढ़ में एक बुजुर्ग की संदिग्ध मौत, जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए घर में रखा था हथियार

पलामू: जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के नावाडीह हुटार में 75 साल के श्यामलाल भुइयां की संदेहास्पद हालात में मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने मौके से एक अवैध देसी बंदूक भी बरामद किया है.

दरअसल, बुजुर्ग श्यामलाल भुइयां जंगली जानवरों के शिकार के लिए बंदूक रखते थे. शनिवार देर रात श्यामलाल ने कई सालों बाद अपनी देसी बंदूक निकाली. इसी क्रम में गोली चल गई. इस घटना में श्यामलाल के सीने में गोली लग गई और उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

बुजुर्ग की संदिग्ध मौत (Etv Bharat)

रामगढ़ थाना प्रभारी ओम प्रकाश शाह ने बताया कि मृतक के परिजनों ने आत्महत्या की आशंका जताई है. हालांकि, अभी तक परिवार की तरफ से कोई आवेदन नहीं आया है. पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है.