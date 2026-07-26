पलामू के रामगढ़ में एक बुजुर्ग की संदिग्ध मौत, जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए घर में रखा था हथियार
पलामू के रामगढ़ में एक बुजुर्ग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
Published : July 26, 2026 at 1:30 PM IST
पलामू: जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के नावाडीह हुटार में 75 साल के श्यामलाल भुइयां की संदेहास्पद हालात में मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने मौके से एक अवैध देसी बंदूक भी बरामद किया है.
दरअसल, बुजुर्ग श्यामलाल भुइयां जंगली जानवरों के शिकार के लिए बंदूक रखते थे. शनिवार देर रात श्यामलाल ने कई सालों बाद अपनी देसी बंदूक निकाली. इसी क्रम में गोली चल गई. इस घटना में श्यामलाल के सीने में गोली लग गई और उनकी मौके पर ही मौत हो गई.
रामगढ़ थाना प्रभारी ओम प्रकाश शाह ने बताया कि मृतक के परिजनों ने आत्महत्या की आशंका जताई है. हालांकि, अभी तक परिवार की तरफ से कोई आवेदन नहीं आया है. पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है.
मृतक के बेटे बीरेंद्र ने बताया कि उनके पिता जंगली सूअर और हिरण का शिकार करने के लिए हथियार रखते थे. रात में उन्होंने हथियार निकाला था, उसकी जांच कर रहे थे, इसी दौरान बंदूक से गोली चल गई. उनके पिता बढ़ई का काम करते थे और सालों से हथियार रखते थे. वह बचपन से ही घर में हथियार देखते आ रहे हैं.
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