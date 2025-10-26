ETV Bharat / state

हल्द्वानी में तेज रफ्तार थार ने बुजुर्ग को रौंदा, मौके पर दर्दनाक मौत

हल्द्वानी: नैनीताल जिले के हल्द्वानी में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है. टीपी नगर चौराहे के पास एक तेज रफ्तार थार ने सड़क किनारे खड़े एक बुजुर्ग को रौंद दिया, जिससे बुजुर्ग की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. हादसे का सीसीटीवी फुटेज अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

गौर हो कि शहर में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. आए दिन लोग सड़क हादसों का शिकार हो रहे हैं. वहीं बीते दिन 55 वर्षीय जीवन पंत, निवासी सत्यलोक कॉलोनी, डहरिया, अपने रोजमर्रा के काम से डहरिया रोड पर निकले थे. बताया जा रहा है कि वे टीपी नगर चौराहे के पास सड़क किनारे खड़े थे, तभी उत्तर प्रदेश नंबर की एक बेकाबू थार वाहन ने अचानक उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, टक्कर इतनी भीषण थी कि जीवन पंत उछलकर सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए.

प्रत्यक्षदर्शियों ने तत्काल उन्हें सुशीला तिवारी अस्पताल एसटीएच पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया,पुलिस के अनुसार थार वाहन चलाने वाला व्यक्ति एक पर्यटक बताया जा रहा है, जो हल्द्वानी से नैनीताल की ओर जा रहा था, हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया लेकिन वाहन को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है.