हल्द्वानी में तेज रफ्तार थार ने बुजुर्ग को रौंदा, मौके पर दर्दनाक मौत
हल्द्वानी टीपी नगर चौराहे के पास तेज रफ्तार थार चालक ने सड़क किनारे खड़े बुजुर्ग को रौंद दिया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 26, 2025 at 11:41 AM IST
हल्द्वानी: नैनीताल जिले के हल्द्वानी में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है. टीपी नगर चौराहे के पास एक तेज रफ्तार थार ने सड़क किनारे खड़े एक बुजुर्ग को रौंद दिया, जिससे बुजुर्ग की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. हादसे का सीसीटीवी फुटेज अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
गौर हो कि शहर में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. आए दिन लोग सड़क हादसों का शिकार हो रहे हैं. वहीं बीते दिन 55 वर्षीय जीवन पंत, निवासी सत्यलोक कॉलोनी, डहरिया, अपने रोजमर्रा के काम से डहरिया रोड पर निकले थे. बताया जा रहा है कि वे टीपी नगर चौराहे के पास सड़क किनारे खड़े थे, तभी उत्तर प्रदेश नंबर की एक बेकाबू थार वाहन ने अचानक उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, टक्कर इतनी भीषण थी कि जीवन पंत उछलकर सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए.
प्रत्यक्षदर्शियों ने तत्काल उन्हें सुशीला तिवारी अस्पताल एसटीएच पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया,पुलिस के अनुसार थार वाहन चलाने वाला व्यक्ति एक पर्यटक बताया जा रहा है, जो हल्द्वानी से नैनीताल की ओर जा रहा था, हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया लेकिन वाहन को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है.
कोतवाली पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में हादसे की पूरी घटना स्पष्ट दिखाई दे रही है, फुटेज के आधार पर चालक की पहचान की जा रही है. वहीं घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है, परिजन ने प्रशासन से मांग की है कि आरोपी चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके.
स्थानीय लोगों ने भी प्रशासन से टीपी नगर चौराहे पर स्पीड ब्रेकर और ट्रैफिक पुलिस की स्थायी तैनाती की मांग उठाई है. लोगों का कहना है कि यह इलाका शहर का सबसे व्यस्त चौराहा है, जहां सुबह-शाम सैकड़ों लोग आवाजाही करते हैं, लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह लचर है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और वाहन चालक के खिलाफ लापरवाही से मौत का मामला दर्ज कर लिया गया है. हादसे के बाद मृतक के परिवार में मातम पसरा हुआ है. वहीं घटना के बाद स्थानीय लोगों में रोष भी दिखाई दे रहा है.
पढ़ें-