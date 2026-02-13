ETV Bharat / state

पलामू के मेदिनीनगर में सड़क हादसे में बुजुर्ग की मौत, बेलगाम ट्रक ने मारा धक्का

पलामू में सड़क दुर्घटना में बुजुर्ग की मौत हो गई है. मेदिनीनगर में हादसा हुआ है.

पलामूः मेदिनीनगर के छहमुहान के पास शुक्रवार को सड़क हादसे में एक बुजुर्ग की मौत हो गई. बुजुर्ग की पहचान लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के दुमी निवासी 65 वर्षीय अशोक कुमार पासवान के रूप में हुई है. अशोक कुमार पासवान मेदिनीनगर टाउन थाना के तिनकोनिया के पास एक होटल में काम करते थे और मेदिनीनगर में किराए के मकान में रहते थे.

छहमुहान के पास ट्रक ने मारा धक्का

जानकारी के अनुसार शुक्रवार को अशोक होटल जा रहे थे. इसी क्रम में छहमुहान पास गैस टंकी लदे ट्रक में अशोक को अपनी चपेट में ले लिया. इस दुर्घटना में बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई.

घटनास्थल पर पहुंची पुलिस

वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद टाउन थाना प्रभारी ज्योति लाल रजवार जवानों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया. पुलिस ने मामले में ट्रक के चालक को हिरासत में लिया है और ट्रक को जब्त कर लिया है.

टाउन थाना प्रभारी ने की पुष्टि

टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस पूरे मामले में आगे की छानबीन कर रही है. मृतक के परिजनों को घटना की जानकारी दे दी गई है. पुलिस ट्रक ड्राइवर से पूछताछ कर रही है.

