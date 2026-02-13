पलामू के मेदिनीनगर में सड़क हादसे में बुजुर्ग की मौत, बेलगाम ट्रक ने मारा धक्का

पलामू के मेदिनीनगर में सड़क हादसे में बुजुर्ग की मौत, बेलगाम ट्रक ने मारा धक्का
पलामू में सड़क दुर्घटना में बुजुर्ग की मौत हो गई है. मेदिनीनगर में हादसा हुआ है.
Published : February 13, 2026 at 1:53 PM IST
पलामूः मेदिनीनगर के छहमुहान के पास शुक्रवार को सड़क हादसे में एक बुजुर्ग की मौत हो गई. बुजुर्ग की पहचान लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के दुमी निवासी 65 वर्षीय अशोक कुमार पासवान के रूप में हुई है. अशोक कुमार पासवान मेदिनीनगर टाउन थाना के तिनकोनिया के पास एक होटल में काम करते थे और मेदिनीनगर में किराए के मकान में रहते थे.
छहमुहान के पास ट्रक ने मारा धक्का
जानकारी के अनुसार शुक्रवार को अशोक होटल जा रहे थे. इसी क्रम में छहमुहान पास गैस टंकी लदे ट्रक में अशोक को अपनी चपेट में ले लिया. इस दुर्घटना में बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई.
घटनास्थल पर पहुंची पुलिस
वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद टाउन थाना प्रभारी ज्योति लाल रजवार जवानों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया. पुलिस ने मामले में ट्रक के चालक को हिरासत में लिया है और ट्रक को जब्त कर लिया है.
टाउन थाना प्रभारी ने की पुष्टि
टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस पूरे मामले में आगे की छानबीन कर रही है. मृतक के परिजनों को घटना की जानकारी दे दी गई है. पुलिस ट्रक ड्राइवर से पूछताछ कर रही है.
ये भी पढ़ें-
चतरा में रफ्तार का कहर, बेकाबू ट्रक ने सांसद के चचेरे भाई को कुचला, मौके पर ही मौत
हजारीबाग में सड़क दुर्घटनाः JAP 7 के सब इंस्पेक्टर की मौत
पलामू में सड़क दुर्घटना में दो युवक की मौत, गाड़ी और बाइक की टक्कर से हुआ हादसा